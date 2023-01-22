https://ria.ru/20230122/eksport-1846656054.html
В Белоруссии рассказали о росте экспорта товаров в Россию
В Белоруссии рассказали о росте экспорта товаров в Россию - РИА Новости, 22.01.2023
В Белоруссии рассказали о росте экспорта товаров в Россию
Белоруссия по итогам 2022 года добилась роста экспорта своих товаров в РФ почти в полтора раза, отметил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T22:33
2023-01-22T22:33
2023-01-22T22:33
экономика
цены на нефть
белоруссия
россия
западная европа
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МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Белоруссия по итогам 2022 года добилась роста экспорта своих товаров в РФ почти в полтора раза, отметил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик. "Экспорт в Российскую Федерацию вырос в 1,4 раза. Это очень хороший результат в целом для промышленности Республики Беларусь. Наверно, впервые в истории мы получили положительное сальдо (в торговле с Россией – ред.)", - отметил Пархомчик в интервью телеканалу ОНТ, показанному в воскресном эфире. Вице-премьер обратил внимание, что при уходе с российского рынка зарубежных компаний открылись новые возможности для промышленных предприятий Белоруссии, которые сумели быстро переориентировать экспорт с рынков Западной Европы и Украины на рынок РФ. "Российский рынок, в принципе, был готов потребить всё то, что мы произвели", - сказал замглавы белорусского правительства.
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экономика, цены на нефть, белоруссия, россия, западная европа
Экономика, Цены на нефть, Белоруссия, Россия, Западная Европа
В Белоруссии рассказали о росте экспорта товаров в Россию
Вице-премьер Белоруссии Пархомчик: экспорт товаров в Россию вырос почти в полтора раза