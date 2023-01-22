https://ria.ru/20230122/eksport-1846656054.html

В Белоруссии рассказали о росте экспорта товаров в Россию

В Белоруссии рассказали о росте экспорта товаров в Россию - РИА Новости, 22.01.2023

В Белоруссии рассказали о росте экспорта товаров в Россию

Белоруссия по итогам 2022 года добилась роста экспорта своих товаров в РФ почти в полтора раза, отметил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T22:33

2023-01-22T22:33

2023-01-22T22:33

экономика

цены на нефть

белоруссия

россия

западная европа

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МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Белоруссия по итогам 2022 года добилась роста экспорта своих товаров в РФ почти в полтора раза, отметил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик. "Экспорт в Российскую Федерацию вырос в 1,4 раза. Это очень хороший результат в целом для промышленности Республики Беларусь. Наверно, впервые в истории мы получили положительное сальдо (в торговле с Россией – ред.)", - отметил Пархомчик в интервью телеканалу ОНТ, показанному в воскресном эфире. Вице-премьер обратил внимание, что при уходе с российского рынка зарубежных компаний открылись новые возможности для промышленных предприятий Белоруссии, которые сумели быстро переориентировать экспорт с рынков Западной Европы и Украины на рынок РФ. "Российский рынок, в принципе, был готов потребить всё то, что мы произвели", - сказал замглавы белорусского правительства.

https://ria.ru/20230121/ucheniya-1846430859.html

белоруссия

россия

западная европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, белоруссия, россия, западная европа