В ДУМ призвали мусульман не реагировать на провокацию с сожжением Корана
В ДУМ призвали российских мусульман не отвечать на провокацию с сожжением Корана в Швеции
© Фото : Пресс-служба Совета муфтиев России / Алексей НаместниковМосковская соборная мечеть
© Фото : Пресс-служба Совета муфтиев России / Алексей Наместников
Московская соборная мечеть. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Духовное собрание мусульман РФ решительно осудило провокационную акцию вандализма - сожжение Корана, призвав мусульман проявить мудрость, не идти на поводу у провокаторов, разжигающих межнациональную рознь.
Портал Nordic News сообщил в пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу в 16.00 мск.
"Президиум Духовного управления мусульман Российской Федерации выражает крайнее осуждение акту варварства, учиненному 21 января в шведской столице по отношению к Слову Божьему. Намерения организаторов этого действа прозрачны и представляют собой попытку политической мобилизации определенных групп людей через разжигание костров межрелигиозной ненависти... Мы призываем наших братьев по вере и всех сочувствующих людей доброй воли проявить мудрость и не идти на поводу у провокаторов", - говорится в сообщении в телеграм-канале ДУМ РФ.
В ДУМ РФ выразили недоумение мотивацией госслужащих, выдавших разрешение на акцию вандализма, назвав это "попыткой уйти от ответственности под предлогом нигилистического отношения государства к культурным и этическим ценностям".
"Такое отношение официальных лиц должно, в первую очередь, попасть под огонь критики политических акционистов. А в случае, если цели акции совпадают с настроением санкционировавших её официальных лиц, ничего другого, кроме распространения в европейском обществе вражды и ненависти, ждать не приходится. Методичное поджигание общественной морали вероятнее всего обернется пожаром", - заключили в ДУМ.
Ранее акцию решительно осудили МИД Турции, МИД Саудовской Аравии, МИД Кувейта, МИД ОАЭ и Русская православная церковь.