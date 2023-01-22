https://ria.ru/20230122/dum-1846606481.html

В ДУМ призвали мусульман не реагировать на провокацию с сожжением Корана

В ДУМ призвали мусульман не реагировать на провокацию с сожжением Корана - РИА Новости, 22.01.2023

В ДУМ призвали мусульман не реагировать на провокацию с сожжением Корана

Духовное собрание мусульман РФ решительно осудило провокационную акцию вандализма - сожжение Корана, призвав мусульман проявить мудрость, не идти на поводу у... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T16:07

2023-01-22T16:07

2023-01-22T16:07

религия

россия

стокгольм (город)

русская православная церковь

центральное духовное управление мусульман россии

религия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Духовное собрание мусульман РФ решительно осудило провокационную акцию вандализма - сожжение Корана, призвав мусульман проявить мудрость, не идти на поводу у провокаторов, разжигающих межнациональную рознь. Портал Nordic News сообщил в пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу в 16.00 мск. "Президиум Духовного управления мусульман Российской Федерации выражает крайнее осуждение акту варварства, учиненному 21 января в шведской столице по отношению к Слову Божьему. Намерения организаторов этого действа прозрачны и представляют собой попытку политической мобилизации определенных групп людей через разжигание костров межрелигиозной ненависти... Мы призываем наших братьев по вере и всех сочувствующих людей доброй воли проявить мудрость и не идти на поводу у провокаторов", - говорится в сообщении в телеграм-канале ДУМ РФ. В ДУМ РФ выразили недоумение мотивацией госслужащих, выдавших разрешение на акцию вандализма, назвав это "попыткой уйти от ответственности под предлогом нигилистического отношения государства к культурным и этическим ценностям". "Такое отношение официальных лиц должно, в первую очередь, попасть под огонь критики политических акционистов. А в случае, если цели акции совпадают с настроением санкционировавших её официальных лиц, ничего другого, кроме распространения в европейском обществе вражды и ненависти, ждать не приходится. Методичное поджигание общественной морали вероятнее всего обернется пожаром", - заключили в ДУМ. Ранее акцию решительно осудили МИД Турции, МИД Саудовской Аравии, МИД Кувейта, МИД ОАЭ и Русская православная церковь.

https://ria.ru/20230122/rpts-1846584856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, стокгольм (город), русская православная церковь, центральное духовное управление мусульман россии, религия