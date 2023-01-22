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В ДУМ призвали мусульман не реагировать на провокацию с сожжением Корана - РИА Новости, 22.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230122/dum-1846606481.html
В ДУМ призвали мусульман не реагировать на провокацию с сожжением Корана
В ДУМ призвали мусульман не реагировать на провокацию с сожжением Корана - РИА Новости, 22.01.2023
В ДУМ призвали мусульман не реагировать на провокацию с сожжением Корана
Духовное собрание мусульман РФ решительно осудило провокационную акцию вандализма - сожжение Корана, призвав мусульман проявить мудрость, не идти на поводу у... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T16:07
2023-01-22T16:07
религия
россия
стокгольм (город)
русская православная церковь
центральное духовное управление мусульман россии
религия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Духовное собрание мусульман РФ решительно осудило провокационную акцию вандализма - сожжение Корана, призвав мусульман проявить мудрость, не идти на поводу у провокаторов, разжигающих межнациональную рознь. Портал Nordic News сообщил в пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу в 16.00 мск. "Президиум Духовного управления мусульман Российской Федерации выражает крайнее осуждение акту варварства, учиненному 21 января в шведской столице по отношению к Слову Божьему. Намерения организаторов этого действа прозрачны и представляют собой попытку политической мобилизации определенных групп людей через разжигание костров межрелигиозной ненависти... Мы призываем наших братьев по вере и всех сочувствующих людей доброй воли проявить мудрость и не идти на поводу у провокаторов", - говорится в сообщении в телеграм-канале ДУМ РФ. В ДУМ РФ выразили недоумение мотивацией госслужащих, выдавших разрешение на акцию вандализма, назвав это "попыткой уйти от ответственности под предлогом нигилистического отношения государства к культурным и этическим ценностям". "Такое отношение официальных лиц должно, в первую очередь, попасть под огонь критики политических акционистов. А в случае, если цели акции совпадают с настроением санкционировавших её официальных лиц, ничего другого, кроме распространения в европейском обществе вражды и ненависти, ждать не приходится. Методичное поджигание общественной морали вероятнее всего обернется пожаром", - заключили в ДУМ. Ранее акцию решительно осудили МИД Турции, МИД Саудовской Аравии, МИД Кувейта, МИД ОАЭ и Русская православная церковь.
https://ria.ru/20230122/rpts-1846584856.html
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россия, стокгольм (город), русская православная церковь, центральное духовное управление мусульман россии, религия
Религия, Россия, Стокгольм (город), Русская православная церковь, Центральное духовное управление мусульман России, Религия
16:07 22.01.2023
 
В ДУМ призвали мусульман не реагировать на провокацию с сожжением Корана

В ДУМ призвали российских мусульман не отвечать на провокацию с сожжением Корана в Швеции

© Фото : Пресс-служба Совета муфтиев России / Алексей НаместниковМосковская соборная мечеть
Московская соборная мечеть - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Фото : Пресс-служба Совета муфтиев России / Алексей Наместников
Московская соборная мечеть. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Духовное собрание мусульман РФ решительно осудило провокационную акцию вандализма - сожжение Корана, призвав мусульман проявить мудрость, не идти на поводу у провокаторов, разжигающих межнациональную рознь.
Портал Nordic News сообщил в пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу в 16.00 мск.
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
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Легойда назвал сожжение Корана в Швеции вандализмом
"Президиум Духовного управления мусульман Российской Федерации выражает крайнее осуждение акту варварства, учиненному 21 января в шведской столице по отношению к Слову Божьему. Намерения организаторов этого действа прозрачны и представляют собой попытку политической мобилизации определенных групп людей через разжигание костров межрелигиозной ненависти... Мы призываем наших братьев по вере и всех сочувствующих людей доброй воли проявить мудрость и не идти на поводу у провокаторов", - говорится в сообщении в телеграм-канале ДУМ РФ.
В ДУМ РФ выразили недоумение мотивацией госслужащих, выдавших разрешение на акцию вандализма, назвав это "попыткой уйти от ответственности под предлогом нигилистического отношения государства к культурным и этическим ценностям".
"Такое отношение официальных лиц должно, в первую очередь, попасть под огонь критики политических акционистов. А в случае, если цели акции совпадают с настроением санкционировавших её официальных лиц, ничего другого, кроме распространения в европейском обществе вражды и ненависти, ждать не приходится. Методичное поджигание общественной морали вероятнее всего обернется пожаром", - заключили в ДУМ.
Ранее акцию решительно осудили МИД Турции, МИД Саудовской Аравии, МИД Кувейта, МИД ОАЭ и Русская православная церковь.
Протестующие сжигают флаг Швеции во время демонстрации перед генеральным консульством страны в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
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Жители Турции жестко ответили на сожжение Корана в Швеции
 
РелигияРоссияСтокгольм (город)Русская православная церковьЦентральное духовное управление мусульман РоссииРелигия
 
 
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