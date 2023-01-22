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В Дагестане в ДТП с участием трех легковушек погиб человек - РИА Новости, 22.01.2023
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В Дагестане в ДТП с участием трех легковушек погиб человек
В Дагестане в ДТП с участием трех легковушек погиб человек - РИА Новости, 22.01.2023
В Дагестане в ДТП с участием трех легковушек погиб человек
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с участием трех легковушек в Кумторкалинском районе Дагестана, сообщает пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T19:11
2023-01-22T19:11
происшествия
авто
кумторкалинский район
кизилюртовский район
кизилюрт
toyota corolla
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МАХАЧКАЛА, 22 янв — РИА Новости. Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с участием трех легковушек в Кумторкалинском районе Дагестана, сообщает пресс-служба республиканского МВД. По информации ведомства, вечером 21 января на 786-м километре ФАД "Кавказ" в Кумторкалинском районе 26-летняя жительница Кизилюрта, управляя автомобилем Daewoo Matiz, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилями Toyota Camry под управлением 37-летней жительницы Кизилюртовского района и "ВАЗ-2114" под управлением 50-летнего жителя Кумторкалинского района. "В результате ДТП на месте происшествия скончалась находившаяся в Daewoo Matiz 32-летняя жительница Махачкалы. Водитель Daewoo Matiz и еще двое пассажиров, жительницы Кизилюртовского района 30 и 53 лет, с различными травмами доставлены в больницу", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230122/dtp-1846553439.html
кумторкалинский район
кизилюртовский район
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происшествия, авто, кумторкалинский район, кизилюртовский район, кизилюрт, toyota corolla
Происшествия, Авто, Кумторкалинский район, Кизилюртовский район, Кизилюрт, Toyota Corolla
19:11 22.01.2023
 
В Дагестане в ДТП с участием трех легковушек погиб человек

МВД: в Дагестане в ДТП с участием трех легковушек погиб человек, еще трое пострадали

© Фото : ГУМВД России по Республике ДагестанДТП в Кумторкалинском районе республики Дагестан на 786 километре ФАД "Кавказ"
ДТП в Кумторкалинском районе республики Дагестан на 786 километре ФАД Кавказ - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Фото : ГУМВД России по Республике Дагестан
ДТП в Кумторкалинском районе республики Дагестан на 786 километре ФАД "Кавказ"
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 22 янв — РИА Новости. Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с участием трех легковушек в Кумторкалинском районе Дагестана, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
По информации ведомства, вечером 21 января на 786-м километре ФАД "Кавказ" в Кумторкалинском районе 26-летняя жительница Кизилюрта, управляя автомобилем Daewoo Matiz, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилями Toyota Camry под управлением 37-летней жительницы Кизилюртовского района и "ВАЗ-2114" под управлением 50-летнего жителя Кумторкалинского района.
"В результате ДТП на месте происшествия скончалась находившаяся в Daewoo Matiz 32-летняя жительница Махачкалы. Водитель Daewoo Matiz и еще двое пассажиров, жительницы Кизилюртовского района 30 и 53 лет, с различными травмами доставлены в больницу", — говорится в сообщении.
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ПроисшествияАвтоКумторкалинский районКизилюртовский районКизилюртToyota Corolla
 
 
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