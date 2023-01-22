https://ria.ru/20230122/dtp-1846635079.html
В Дагестане в ДТП с участием трех легковушек погиб человек
В Дагестане в ДТП с участием трех легковушек погиб человек - РИА Новости, 22.01.2023
В Дагестане в ДТП с участием трех легковушек погиб человек
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с участием трех легковушек в Кумторкалинском районе Дагестана, сообщает пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T19:11
2023-01-22T19:11
2023-01-22T19:11
происшествия
авто
кумторкалинский район
кизилюртовский район
кизилюрт
toyota corolla
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МАХАЧКАЛА, 22 янв — РИА Новости. Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с участием трех легковушек в Кумторкалинском районе Дагестана, сообщает пресс-служба республиканского МВД. По информации ведомства, вечером 21 января на 786-м километре ФАД "Кавказ" в Кумторкалинском районе 26-летняя жительница Кизилюрта, управляя автомобилем Daewoo Matiz, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилями Toyota Camry под управлением 37-летней жительницы Кизилюртовского района и "ВАЗ-2114" под управлением 50-летнего жителя Кумторкалинского района. "В результате ДТП на месте происшествия скончалась находившаяся в Daewoo Matiz 32-летняя жительница Махачкалы. Водитель Daewoo Matiz и еще двое пассажиров, жительницы Кизилюртовского района 30 и 53 лет, с различными травмами доставлены в больницу", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230122/dtp-1846553439.html
кумторкалинский район
кизилюртовский район
кизилюрт
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, кумторкалинский район, кизилюртовский район, кизилюрт, toyota corolla
Происшествия, Авто, Кумторкалинский район, Кизилюртовский район, Кизилюрт, Toyota Corolla
В Дагестане в ДТП с участием трех легковушек погиб человек
МВД: в Дагестане в ДТП с участием трех легковушек погиб человек, еще трое пострадали