https://ria.ru/20230122/dtp-1846635079.html

В Дагестане в ДТП с участием трех легковушек погиб человек

В Дагестане в ДТП с участием трех легковушек погиб человек - РИА Новости, 22.01.2023

В Дагестане в ДТП с участием трех легковушек погиб человек

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с участием трех легковушек в Кумторкалинском районе Дагестана, сообщает пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T19:11

2023-01-22T19:11

2023-01-22T19:11

происшествия

авто

кумторкалинский район

кизилюртовский район

кизилюрт

toyota corolla

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МАХАЧКАЛА, 22 янв — РИА Новости. Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с участием трех легковушек в Кумторкалинском районе Дагестана, сообщает пресс-служба республиканского МВД. По информации ведомства, вечером 21 января на 786-м километре ФАД "Кавказ" в Кумторкалинском районе 26-летняя жительница Кизилюрта, управляя автомобилем Daewoo Matiz, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилями Toyota Camry под управлением 37-летней жительницы Кизилюртовского района и "ВАЗ-2114" под управлением 50-летнего жителя Кумторкалинского района. "В результате ДТП на месте происшествия скончалась находившаяся в Daewoo Matiz 32-летняя жительница Махачкалы. Водитель Daewoo Matiz и еще двое пассажиров, жительницы Кизилюртовского района 30 и 53 лет, с различными травмами доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230122/dtp-1846553439.html

кумторкалинский район

кизилюртовский район

кизилюрт

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Евгения Нефедова

происшествия, авто, кумторкалинский район, кизилюртовский район, кизилюрт, toyota corolla