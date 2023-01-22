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Медики рассказали о состоянии подростков, сбитых на переходе в Кубани - РИА Новости, 22.01.2023
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Медики рассказали о состоянии подростков, сбитых на переходе в Кубани
Медики рассказали о состоянии подростков, сбитых на переходе в Кубани - РИА Новости, 22.01.2023
Медики рассказали о состоянии подростков, сбитых на переходе в Кубани
Четверо девушек-подростков, которых в субботу сбил водитель легкового автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе в кубанской станице Кущевская, отправлены РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T13:07
2023-01-22T13:07
происшествия
кущевская
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 22 янв – РИА Новости. Четверо девушек-подростков, которых в субботу сбил водитель легкового автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе в кубанской станице Кущевская, отправлены на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в Кущевской ЦРБ. В субботу водитель 1972 года рождения за рулем автомобиля Hyundai NF наехал на пешеходов 2006 года рождения, переходивших дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе в станице Кущевская. В результате четверо несовершеннолетних были госпитализированы. "Девушки все пошли на амбулаторное лечение", - сказали в приемной больницы. Уточняется, что пострадавшие в результате ДТП получили различные переломы, ушибы, растяжения, ссадины и гематомы. Ранее также сообщалось, что прокуратура Кубани поставила на контроль проверку по факту ДТП.
https://ria.ru/20230122/dtp-1846553439.html
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происшествия, кущевская, краснодарский край
Происшествия, Кущевская, Краснодарский край
13:07 22.01.2023
 
Медики рассказали о состоянии подростков, сбитых на переходе в Кубани

Врачи: жизням подростков, сбитых на пешеходном переходе в Кущевской, ничего не угрожает

© Фото : ГУ МВД по Краснодарскому краюВечером 21 января в станице Кущевской водитель автомобиля Hyundai NF совершил наезд на 4-х пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
Вечером 21 января в станице Кущевской водитель автомобиля Hyundai NF совершил наезд на 4-х пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Фото : ГУ МВД по Краснодарскому краю
Вечером 21 января в станице Кущевской водитель автомобиля Hyundai NF совершил наезд на 4-х пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 22 янв – РИА Новости. Четверо девушек-подростков, которых в субботу сбил водитель легкового автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе в кубанской станице Кущевская, отправлены на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в Кущевской ЦРБ.
В субботу водитель 1972 года рождения за рулем автомобиля Hyundai NF наехал на пешеходов 2006 года рождения, переходивших дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе в станице Кущевская. В результате четверо несовершеннолетних были госпитализированы.
"Девушки все пошли на амбулаторное лечение", - сказали в приемной больницы.
Уточняется, что пострадавшие в результате ДТП получили различные переломы, ушибы, растяжения, ссадины и гематомы.
Ранее также сообщалось, что прокуратура Кубани поставила на контроль проверку по факту ДТП.
ДТП в Ленинском округе Омска - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
09:27
В Омске в ДТП с двумя иномарками и автобусом погиб человек
 
ПроисшествияКущевскаяКраснодарский край
 
 
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