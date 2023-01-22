https://ria.ru/20230122/dtp-1846583904.html
Медики рассказали о состоянии подростков, сбитых на переходе в Кубани
Медики рассказали о состоянии подростков, сбитых на переходе в Кубани - РИА Новости, 22.01.2023
Медики рассказали о состоянии подростков, сбитых на переходе в Кубани
Четверо девушек-подростков, которых в субботу сбил водитель легкового автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе в кубанской станице Кущевская, отправлены РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T13:07
2023-01-22T13:07
2023-01-22T13:07
происшествия
кущевская
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 22 янв – РИА Новости. Четверо девушек-подростков, которых в субботу сбил водитель легкового автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе в кубанской станице Кущевская, отправлены на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в Кущевской ЦРБ. В субботу водитель 1972 года рождения за рулем автомобиля Hyundai NF наехал на пешеходов 2006 года рождения, переходивших дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе в станице Кущевская. В результате четверо несовершеннолетних были госпитализированы. "Девушки все пошли на амбулаторное лечение", - сказали в приемной больницы. Уточняется, что пострадавшие в результате ДТП получили различные переломы, ушибы, растяжения, ссадины и гематомы. Ранее также сообщалось, что прокуратура Кубани поставила на контроль проверку по факту ДТП.
https://ria.ru/20230122/dtp-1846553439.html
кущевская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кущевская, краснодарский край
Происшествия, Кущевская, Краснодарский край
Медики рассказали о состоянии подростков, сбитых на переходе в Кубани
Врачи: жизням подростков, сбитых на пешеходном переходе в Кущевской, ничего не угрожает
КРАСНОДАР, 22 янв – РИА Новости. Четверо девушек-подростков, которых в субботу сбил водитель легкового автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе в кубанской станице Кущевская, отправлены на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в Кущевской ЦРБ.
В субботу водитель 1972 года рождения за рулем автомобиля Hyundai NF наехал на пешеходов 2006 года рождения, переходивших дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе в станице Кущевская. В результате четверо несовершеннолетних были госпитализированы.
"Девушки все пошли на амбулаторное лечение", - сказали в приемной больницы.
Уточняется, что пострадавшие в результате ДТП получили различные переломы, ушибы, растяжения, ссадины и гематомы.
Ранее также сообщалось, что прокуратура Кубани поставила на контроль проверку по факту ДТП.