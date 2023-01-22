https://ria.ru/20230122/dtp-1846583904.html

Медики рассказали о состоянии подростков, сбитых на переходе в Кубани

Медики рассказали о состоянии подростков, сбитых на переходе в Кубани - РИА Новости, 22.01.2023

Медики рассказали о состоянии подростков, сбитых на переходе в Кубани

Четверо девушек-подростков, которых в субботу сбил водитель легкового автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе в кубанской станице Кущевская, отправлены РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T13:07

2023-01-22T13:07

2023-01-22T13:07

происшествия

кущевская

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 22 янв – РИА Новости. Четверо девушек-подростков, которых в субботу сбил водитель легкового автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе в кубанской станице Кущевская, отправлены на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в Кущевской ЦРБ. В субботу водитель 1972 года рождения за рулем автомобиля Hyundai NF наехал на пешеходов 2006 года рождения, переходивших дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе в станице Кущевская. В результате четверо несовершеннолетних были госпитализированы. "Девушки все пошли на амбулаторное лечение", - сказали в приемной больницы. Уточняется, что пострадавшие в результате ДТП получили различные переломы, ушибы, растяжения, ссадины и гематомы. Ранее также сообщалось, что прокуратура Кубани поставила на контроль проверку по факту ДТП.

https://ria.ru/20230122/dtp-1846553439.html

кущевская

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

происшествия, кущевская, краснодарский край