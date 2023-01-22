00:42 22.01.2023 (обновлено: 07:32 22.01.2023)
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 128 боеприпасов
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 128 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На Горловском — пять обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На Ясиноватском — два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 128 единиц различных боеприпасов", — говорится в публикации.
Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая и Макеевка.
Также поступили сведения о гибели одного мирного жителя в Кировском районе Донецка.
В предыдущие сутки со стороны ВСУ зафиксировали 18 обстрелов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.