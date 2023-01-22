https://ria.ru/20230122/donetsk-1846525549.html

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.01.2023

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 128 боеприпасов, сообщается в... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T00:42

2023-01-22T00:42

2023-01-22T07:32

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

донецкая народная республика

донецк

сцкк

украина

пантелеймоновка (горловский район)

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ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 128 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая и Макеевка. Также поступили сведения о гибели одного мирного жителя в Кировском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны ВСУ зафиксировали 18 обстрелов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230122/tanki-1846524434.html

россия

донецкая народная республика

донецк

украина

пантелеймоновка (горловский район)

горловка

ясиноватая

макеевка

зайцево

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происшествия, россия, донецкая народная республика, донецк, сцкк, украина, пантелеймоновка (горловский район), горловка, ясиноватая, макеевка, зайцево