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Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/donetsk-1846525549.html
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.01.2023
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 128 боеприпасов, сообщается в... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T00:42
2023-01-22T07:32
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
донецк
сцкк
украина
пантелеймоновка (горловский район)
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ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 128 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая и Макеевка. Также поступили сведения о гибели одного мирного жителя в Кировском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны ВСУ зафиксировали 18 обстрелов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230122/tanki-1846524434.html
россия
донецкая народная республика
донецк
украина
пантелеймоновка (горловский район)
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происшествия, россия, донецкая народная республика, донецк, сцкк, украина, пантелеймоновка (горловский район), горловка, ясиноватая, макеевка, зайцево
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Украина, Пантелеймоновка (Горловский район), Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Зайцево
00:42 22.01.2023 (обновлено: 07:32 22.01.2023)
 
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 128 боеприпасов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 128 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На Горловском — пять обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На Ясиноватском — два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 128 единиц различных боеприпасов", — говорится в публикации.

Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая и Макеевка.
Также поступили сведения о гибели одного мирного жителя в Кировском районе Донецка.
В предыдущие сутки со стороны ВСУ зафиксировали 18 обстрелов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККУкраинаПантелеймоновка (Горловский район)ГорловкаЯсиноватаяМакеевкаЗайцево
 
 
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