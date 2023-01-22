Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе США предложили уйти от привязки госдолга к доллару - РИА Новости, 22.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230122/dollar-1846657697.html
В конгрессе США предложили уйти от привязки госдолга к доллару
В конгрессе США предложили уйти от привязки госдолга к доллару - РИА Новости, 22.01.2023
В конгрессе США предложили уйти от привязки госдолга к доллару
Республиканцы в конгрессе США предлагают отказаться от привязки уровня государственного долга США к фиксированному значению в долларовом эквиваленте и перейти к РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T22:44
2023-01-22T22:44
экономика
кевин маккарти
джо байден
джанет йеллен
сша
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801026266_0:136:3072:1863_1920x0_80_0_0_ef8d529ee98296764ca97a76e27bffbf.jpg
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США предлагают отказаться от привязки уровня государственного долга США к фиксированному значению в долларовом эквиваленте и перейти к процентному соотношению к ВВП, сообщил член палаты представителей американского конгресса республиканец Брайан Фитцпатрик. "Закон... устанавливает потолок долга в виде числа в долларовом эквиваленте, который не имеет никакого смысла. Говоря практически, мы думаем, что это должно быть соотношение долга к ВВП", - заявил он в интервью Fox News. По словам Фитцпатрика, который является сопредседателем межпартийной рабочей группы палаты представителей по решению проблемных ситуаций, в 2008 году госдолг США составлял около 40% от ВВП страны, в 2018 году - порядка 70%, а сейчас 125%, что не является "устойчивой" ситуацией. "Когда вы видите ребенка, у которого проблема с тратами, вы оплачиваете его счета и убираете прочь кредитную карточку", - добавил он. Ранее спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что готов к переговорам об "ответственном" повышении потолка государственного долга с президентом страны Джо Байденом, который ответил, что вопрос не подлежит обсуждению. США в четверг исчерпали лимиты заимствований и приступили к "экстраординарным мерам" - приостановке взносов в социальные и пенсионные фонды - во избежание дефолта. Министр финансов США Джанет Йеллен в этой связи сообщила, что невозможность правительства платить по своим обязательствам приведет к рецессии в американской экономике и может спровоцировать глобальный финансовый кризис.
https://ria.ru/20230118/briks-1845632090.html
https://ria.ru/20221221/torgovlya-1840146850.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801026266_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_8f86019c602dce9c5966d80fad3f1827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, кевин маккарти, джо байден, джанет йеллен, сша, конгресс сша
Экономика, Кевин Маккарти, Джо Байден, Джанет Йеллен, США, Конгресс США
22:44 22.01.2023
 
В конгрессе США предложили уйти от привязки госдолга к доллару

Республиканцы в США предложили уйти от привязки госдолга к доллару, перейдя к доле от ВВП

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США предлагают отказаться от привязки уровня государственного долга США к фиксированному значению в долларовом эквиваленте и перейти к процентному соотношению к ВВП, сообщил член палаты представителей американского конгресса республиканец Брайан Фитцпатрик.
"Закон... устанавливает потолок долга в виде числа в долларовом эквиваленте, который не имеет никакого смысла. Говоря практически, мы думаем, что это должно быть соотношение долга к ВВП", - заявил он в интервью Fox News.
Символика БРИКС
18 января, 09:07
БРИКС ищет возможности заменить платежи в долларах, заявила глава МИД ЮАР
По словам Фитцпатрика, который является сопредседателем межпартийной рабочей группы палаты представителей по решению проблемных ситуаций, в 2008 году госдолг США составлял около 40% от ВВП страны, в 2018 году - порядка 70%, а сейчас 125%, что не является "устойчивой" ситуацией.
"Когда вы видите ребенка, у которого проблема с тратами, вы оплачиваете его счета и убираете прочь кредитную карточку", - добавил он.
Ранее спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что готов к переговорам об "ответственном" повышении потолка государственного долга с президентом страны Джо Байденом, который ответил, что вопрос не подлежит обсуждению.
США в четверг исчерпали лимиты заимствований и приступили к "экстраординарным мерам" - приостановке взносов в социальные и пенсионные фонды - во избежание дефолта.
Министр финансов США Джанет Йеллен в этой связи сообщила, что невозможность правительства платить по своим обязательствам приведет к рецессии в американской экономике и может спровоцировать глобальный финансовый кризис.
Индийские рупии - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря 2022, 05:43
Россия и Индия уходят от доллара и евро во взаимной торговле, заявили в МИД
 
ЭкономикаКевин МаккартиДжо БайденДжанет ЙелленСШАКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала