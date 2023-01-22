https://ria.ru/20230122/dollar-1846657697.html

В конгрессе США предложили уйти от привязки госдолга к доллару

В конгрессе США предложили уйти от привязки госдолга к доллару - РИА Новости, 22.01.2023

В конгрессе США предложили уйти от привязки госдолга к доллару

Республиканцы в конгрессе США предлагают отказаться от привязки уровня государственного долга США к фиксированному значению в долларовом эквиваленте и перейти к РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T22:44

2023-01-22T22:44

2023-01-22T22:44

экономика

кевин маккарти

джо байден

джанет йеллен

сша

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США предлагают отказаться от привязки уровня государственного долга США к фиксированному значению в долларовом эквиваленте и перейти к процентному соотношению к ВВП, сообщил член палаты представителей американского конгресса республиканец Брайан Фитцпатрик. "Закон... устанавливает потолок долга в виде числа в долларовом эквиваленте, который не имеет никакого смысла. Говоря практически, мы думаем, что это должно быть соотношение долга к ВВП", - заявил он в интервью Fox News. По словам Фитцпатрика, который является сопредседателем межпартийной рабочей группы палаты представителей по решению проблемных ситуаций, в 2008 году госдолг США составлял около 40% от ВВП страны, в 2018 году - порядка 70%, а сейчас 125%, что не является "устойчивой" ситуацией. "Когда вы видите ребенка, у которого проблема с тратами, вы оплачиваете его счета и убираете прочь кредитную карточку", - добавил он. Ранее спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что готов к переговорам об "ответственном" повышении потолка государственного долга с президентом страны Джо Байденом, который ответил, что вопрос не подлежит обсуждению. США в четверг исчерпали лимиты заимствований и приступили к "экстраординарным мерам" - приостановке взносов в социальные и пенсионные фонды - во избежание дефолта. Министр финансов США Джанет Йеллен в этой связи сообщила, что невозможность правительства платить по своим обязательствам приведет к рецессии в американской экономике и может спровоцировать глобальный финансовый кризис.

https://ria.ru/20230118/briks-1845632090.html

https://ria.ru/20221221/torgovlya-1840146850.html

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экономика, кевин маккарти, джо байден, джанет йеллен, сша, конгресс сша