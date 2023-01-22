https://ria.ru/20230122/dokumenty-1846535687.html
В США высмеяли "идиотизм" заявлений Байдена о секретных документах
В США высмеяли "идиотизм" заявлений Байдена о секретных документах - РИА Новости, 22.01.2023
В США высмеяли "идиотизм" заявлений Байдена о секретных документах
Заявление президента США Джо Байдена о том, что он не сожалеет о хранении секретных документов в своем гараже, говорят о полном "идиотизме", считает ведущий Fox РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T06:01
2023-01-22T06:01
2023-01-22T06:01
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о том, что он не сожалеет о хранении секретных документов в своем гараже, говорят о полном "идиотизме", считает ведущий Fox News Джонатан Тарли.Он также с иронией отметил, что, судя по тому, как Байден ведет себя с документами, он либо верит, что генеральный прокурор Хар скроет подробности дела, либо "делает все возможное, чтобы на него завели уголовное дело".Кроме того, Тарли добавил, что большинство американцев крайне недовольны безответственностью их лидера в хранении секретных материалов. Согласно данным опросов, около 60 процентов граждан США считают, что президент "неподобающим образом обращался с засекреченными документами".По словам журналиста, Байден регулярно предъявляет кому-либо обвинения, зачастую бездоказательно, однако отрицает все, что может быть связано с его проступками."Cерьезно, никогда не стоит публично заявлять об отсутствии сожалений, когда вас подозревают в несерьезном отношении к законам о секретности", — заключил Тарли.Американские СМИ ранее сообщили, что в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне обнаружили секретные документы. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 годы. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Как сообщалось, вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена в гараже его дома в Уилмингтоне, позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.
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в мире, джо байден, сша, вашингтон (штат), украина
В мире, Джо Байден, США, Вашингтон (штат), Украина
В США высмеяли "идиотизм" заявлений Байдена о секретных документах
Ведущий Fox News Тарли назвал заявления Байдена о документах в гараже идиотизмом
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
Заявление президента США Джо Байдена о том, что он не сожалеет о хранении секретных документов в своем гараже, говорят о полном "идиотизме", считает ведущий Fox News
Джонатан Тарли.
"Его (Байдена. — Прим.ред.) заявление "без сожалений" просто бесит. Это также редкостный дебилизм, учитывая присутствие прокурора на месте", — прокомментировал ситуацию ведущий.
Он также с иронией отметил, что, судя по тому, как Байден ведет себя с документами, он либо верит, что генеральный прокурор Хар скроет подробности дела, либо "делает все возможное, чтобы на него завели уголовное дело".
Кроме того, Тарли добавил, что большинство американцев крайне недовольны безответственностью их лидера в хранении секретных материалов. Согласно данным опросов, около 60 процентов граждан США считают, что президент "неподобающим образом обращался с засекреченными документами".
По словам журналиста, Байден регулярно предъявляет кому-либо обвинения, зачастую бездоказательно, однако отрицает все, что может быть связано с его проступками.
"Cерьезно, никогда не стоит публично заявлять об отсутствии сожалений, когда вас подозревают в несерьезном отношении к законам о секретности", — заключил Тарли.
Американские СМИ ранее сообщили, что в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне
обнаружили секретные документы. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 годы. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине
, Иране
и Великобритании
, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Как сообщалось, вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена в гараже его дома в Уилмингтоне
, позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.