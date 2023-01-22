https://ria.ru/20230122/dokumenty-1846535687.html

В США высмеяли "идиотизм" заявлений Байдена о секретных документах

В США высмеяли "идиотизм" заявлений Байдена о секретных документах - РИА Новости, 22.01.2023

В США высмеяли "идиотизм" заявлений Байдена о секретных документах

Заявление президента США Джо Байдена о том, что он не сожалеет о хранении секретных документов в своем гараже, говорят о полном "идиотизме", считает ведущий Fox РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T06:01

2023-01-22T06:01

2023-01-22T06:01

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джо байден

сша

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о том, что он не сожалеет о хранении секретных документов в своем гараже, говорят о полном "идиотизме", считает ведущий Fox News Джонатан Тарли.Он также с иронией отметил, что, судя по тому, как Байден ведет себя с документами, он либо верит, что генеральный прокурор Хар скроет подробности дела, либо "делает все возможное, чтобы на него завели уголовное дело".Кроме того, Тарли добавил, что большинство американцев крайне недовольны безответственностью их лидера в хранении секретных материалов. Согласно данным опросов, около 60 процентов граждан США считают, что президент "неподобающим образом обращался с засекреченными документами".По словам журналиста, Байден регулярно предъявляет кому-либо обвинения, зачастую бездоказательно, однако отрицает все, что может быть связано с его проступками."Cерьезно, никогда не стоит публично заявлять об отсутствии сожалений, когда вас подозревают в несерьезном отношении к законам о секретности", — заключил Тарли.Американские СМИ ранее сообщили, что в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне обнаружили секретные документы. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 годы. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Как сообщалось, вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена в гараже его дома в Уилмингтоне, позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.

https://ria.ru/20230122/bayden-1846530817.html

https://ria.ru/20230122/tanki-1846528531.html

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