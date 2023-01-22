https://ria.ru/20230122/dnr-1846615390.html
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 22.01.2023
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T16:50
2023-01-22T16:50
2023-01-22T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
куйбышевский район
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов по Куйбышевскому району Донецка