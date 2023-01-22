https://ria.ru/20230122/dnr-1846615390.html

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 22.01.2023

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T16:50

2023-01-22T16:50

2023-01-22T16:50

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

в мире, куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк