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После происшествия с воздушным шаром в Сочи возбудили уголовное дело - РИА Новости, 22.01.2023
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После происшествия с воздушным шаром в Сочи возбудили уголовное дело
После происшествия с воздушным шаром в Сочи возбудили уголовное дело - РИА Новости, 22.01.2023
После происшествия с воздушным шаром в Сочи возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено на двух мужчин по факту происшествия с воздушным шаром в Сочи, подозреваемые не обеспечили безопасность платной прогулки, сообщается в РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T16:18
2023-01-22T16:18
происшествия
сочи
краснодарский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на двух мужчин по факту происшествия с воздушным шаром в Сочи, подозреваемые не обеспечили безопасность платной прогулки, сообщается в телеграм-канале СК России. "Возбуждено уголовное дело по факту происшествия с воздушным шаром в Краснодарском крае в отношении двоих мужчин... Они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении Как уточняет ведомство, один из подозреваемых организовал платную воздушную прогулку на тепловом аэростате. Кроме того, пилот шара не имел свидетельства, "не принял мер по обеспечению безопасности" пассажиров, отклонился от маршрута полета и допустил посадку на ветки деревьев в лесу в горной местности. Следователи организовали проверку после того, как воздушный шар с пятью людьми, включая двоих детей, застрял на дереве в субботу. Как рассказали РИА Новости в информационном центре "Солохаул парка", находящегося неподалеку от места происшествия, воздушный шар не принадлежит их компании, поскольку услуги предоставляются только летом. Кроме того, как рассказали агентству на ферме "Экзархо", которые также предоставляют развлекательные услуги на воздушных шарах, объект не принадлежит им, поскольку они выпускают людей с пилотами не раньше трех часов дня.
https://ria.ru/20230121/sochi-1846483221.html
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происшествия, сочи, краснодарский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
16:18 22.01.2023
 
После происшествия с воздушным шаром в Сочи возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после инцидента с воздушным шаром в Сочи

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на двух мужчин по факту происшествия с воздушным шаром в Сочи, подозреваемые не обеспечили безопасность платной прогулки, сообщается в телеграм-канале СК России.
"Возбуждено уголовное дело по факту происшествия с воздушным шаром в Краснодарском крае в отношении двоих мужчин... Они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении
Как уточняет ведомство, один из подозреваемых организовал платную воздушную прогулку на тепловом аэростате. Кроме того, пилот шара не имел свидетельства, "не принял мер по обеспечению безопасности" пассажиров, отклонился от маршрута полета и допустил посадку на ветки деревьев в лесу в горной местности.
Следователи организовали проверку после того, как воздушный шар с пятью людьми, включая двоих детей, застрял на дереве в субботу. Как рассказали РИА Новости в информационном центре "Солохаул парка", находящегося неподалеку от места происшествия, воздушный шар не принадлежит их компании, поскольку услуги предоставляются только летом. Кроме того, как рассказали агентству на ферме "Экзархо", которые также предоставляют развлекательные услуги на воздушных шарах, объект не принадлежит им, поскольку они выпускают людей с пилотами не раньше трех часов дня.
Вертолет МЧС России Ка-32 - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 17:17Туризм
В Сочи эвакуировали пассажиров застрявшего на дереве воздушного шара
 
ПроисшествияСочиКраснодарский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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