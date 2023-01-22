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Кассовые сборы фильма "Чебурашка" превысили пять миллиардов рублей - РИА Новости, 22.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230122/cheburashka-1846601557.html
Кассовые сборы фильма "Чебурашка" превысили пять миллиардов рублей
Кассовые сборы фильма "Чебурашка" превысили пять миллиардов рублей - РИА Новости, 22.01.2023
Кассовые сборы фильма "Чебурашка" превысили пять миллиардов рублей
"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, сборы уже превысили 5 миллиардов рублей, свидетельствует информационная система ЕАИС. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T15:18
2023-01-22T15:45
культура
россия
культура
сергей гармаш
дмитрий дьяченко
чебурашка
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. "Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, сборы уже превысили 5 миллиардов рублей, свидетельствует информационная система ЕАИС.Фильм вышел в прокат 1 января, его производственный бюджет – 850 миллионов рублей."Общие сборы - 5 031 752 684 рублей", - говорится на сайте. Отмечается, что в день премьеры фильм собрал 227 352 647 рублей.По сюжету картины, Чебурашка – настоящий мохнатый зверек, а не плюшевая игрушка – прибывает из апельсиновой рощи далекой страны в тихий приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). В ролях — Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие."Аватар", который вышел на экраны в 2009 году, собрал, по данным сайта "Бюллетень кинопрокатчика", 3 516 796 661 рубль.
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россия, культура, сергей гармаш, дмитрий дьяченко, чебурашка
Культура, Россия, Культура, Сергей Гармаш, Дмитрий Дьяченко, Чебурашка
15:18 22.01.2023 (обновлено: 15:45 22.01.2023)
 
Кассовые сборы фильма "Чебурашка" превысили пять миллиардов рублей

Фильм "Чебурашка" стал самым кассовым в российском прокате, собрав пять миллиардов рублей

© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Чебурашка"
Кадр из фильма Чебурашка
© Централ Партнершип (2022)
Кадр из фильма "Чебурашка"
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. "Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, сборы уже превысили 5 миллиардов рублей, свидетельствует информационная система ЕАИС.
Фильм вышел в прокат 1 января, его производственный бюджет – 850 миллионов рублей.
"Общие сборы - 5 031 752 684 рублей", - говорится на сайте. Отмечается, что в день премьеры фильм собрал 227 352 647 рублей.
По сюжету картины, Чебурашка – настоящий мохнатый зверек, а не плюшевая игрушка – прибывает из апельсиновой рощи далекой страны в тихий приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). В ролях — Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие.
"Аватар", который вышел на экраны в 2009 году, собрал, по данным сайта "Бюллетень кинопрокатчика", 3 516 796 661 рубль.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 19:25
Захарова назвала абсурдом объявление Чебурашки оккупантом на Украине
 
КультураРоссияКультураСергей ГармашДмитрий ДьяченкоЧебурашка
 
 
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