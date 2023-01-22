https://ria.ru/20230122/buddisty-1846533104.html

Буддийский лама рассказал о значении китайского Нового года

Буддийский лама рассказал о значении китайского Нового года - РИА Новости, 22.01.2023

Буддийский лама рассказал о значении китайского Нового года

Буддисты проводят особый молебен в день нового года по китайскому календарю, но отсчет новолетия ведут иначе, рассказал РИА Новости замглавы Буддийской... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T04:16

2023-01-22T04:16

2023-01-22T14:25

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Буддисты проводят особый молебен в день нового года по китайскому календарю, но отсчет новолетия ведут иначе, рассказал РИА Новости замглавы Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Санкт-Петербурга "Гунзэчойнэй" лама Буда Бадмаев. Буддисты, рассказал он, считают началом нового года первое весеннее новолуние, которое астрологически расположено между зимним и весенним равноденствием (обычно это 8 февраля). В 2023 году оно приходится на 21 февраля. В то время как по китайскому календарю Новый год приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. "Буддистов в этом аспекте интересуют два астрологических тела: Солнце и Луна, которые максимально влияют на жизнь и деятельность человека. Луна должна в этом случае быть в новолунии: то есть без Луны, потом начинается первый лунный день и так далее. В этом случае получается, что новолуние, близкое к 8 февраля, и будет по буддийскому календарю Новым годом. А в этом году астрологически китайский Новый год начинается раньше: мы понимаем, что два астрологических тела должны перейти барьер, границу", — добавил он РИА Новости. При этом новолуние, на которое приходится китайский Новый год, буддисты тоже считают праздничным днем, рассказал лама. "В буддистских храмах проходят молебны. В этом случае оно связано с божеством Зеленая Тара (одна из главных просветленных существ в буддизме. — Прим. ред.), (проводится посвященный ей. — Прим. ред.) хурал Мандал Шива. Мы традиционно проводим в этот день молебен для момента новолуния", — заключил настоятель Санкт-Петербургского дацана. Китайский новый год — Чуньцзе, или Праздник весны — в этом году выпал на ночь на 22 января. По лунному календарю год продлится 384 дня — с 22 января 2023 года до 9 февраля 2024-го — это 40-й год 60-летнего календарного цикла. По-китайски наступивший год называется "гуймао", где "гуй" — символ воды как стихии, а "мао" — четвертый циклический знак из 12, то есть знак Кролика. Год еще называют годом Черного Водяного Кролика, так как в концепции пяти стихий воде соответствует именно черный цвет. Наступивший год Кролика символизирует гармонию, согласие, счастье и процветание, год следует посвятить укреплению семейных уз и дружбы, избегая разногласий и споров. Особое внимание нужно будет уделить здоровью, больше заниматься спортом и поддерживать полезные привычки. На Чуньцзе принято дарить "ясуйцянь" — карманные деньги в специальном красном конверте. По традиции их дарят детям, которые пришли в дом в первые 15 дней нового года. Согласно поверьям, на праздник нельзя произносить несчастливые слова, к примеру, "смерть" и "болезнь", стричься, скандалить, использовать острые предметы, ломать что-либо, покупать новую обувь. Выходные по случаю праздника в Китае продлятся с 21 по 27 января.

https://ria.ru/20230121/prazdnik-1846173658.html

https://ria.ru/20230121/kitay-1846258551.html

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общество, китай, россия, буда бадмаев