https://ria.ru/20230122/bolgariya-1846626073.html

В Болгарии заявили о непричастности к теракту на Крымском мосту

В Болгарии заявили о непричастности к теракту на Крымском мосту - РИА Новости, 22.01.2023

В Болгарии заявили о непричастности к теракту на Крымском мосту

Главный прокурор Болгарии Иван Гешев заявил, что болгарские прокуроры установили непричастность страны к теракту на Крымском мосту, сообщает радиостанция BNR. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T18:00

2023-01-22T18:00

2023-01-22T18:00

в мире

болгария

россия

украина

крымский мост

чп на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822894223_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7f20338f6d1c48fd977b7c7e447fa536.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Главный прокурор Болгарии Иван Гешев заявил, что болгарские прокуроры установили непричастность страны к теракту на Крымском мосту, сообщает радиостанция BNR. По словам Гешева, его коллеги из прокуратуры Софии определили, что Болгария "не имеет никакого отношения" к теракту. По мнению прокурора, заявления о "болгарском следе" в произошедшем являются "российской гибридной атакой на европейское сообщество". На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России сообщила, что организатор теракта на Крымском мосту – главное управление разведки Минобороны Украины. По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский город Русе. Роман Соломко был назван одним из причастных к организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению. ФСБ сообщала, что задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.

https://ria.ru/20221012/most-1823384457.html

болгария

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, болгария, россия, украина, крымский мост, чп на крымском мосту