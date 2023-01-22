https://ria.ru/20230122/bespilotniki-1846604459.html
При уничтожении ВСУ на Запорожском направлении использовали российские БПЛА
При уничтожении ВСУ на Запорожском направлении использовали российские БПЛА - РИА Новости, 22.01.2023
При уничтожении ВСУ на Запорожском направлении использовали российские БПЛА
Подразделения Южного военного округа ВС РФ в ходе наступательных действий в Запорожской области активно задействовали беспилотные летательные аппараты, в рамках РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T15:49
2023-01-22T15:49
2023-01-22T16:15
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Подразделения Южного военного округа ВС РФ в ходе наступательных действий в Запорожской области активно задействовали беспилотные летательные аппараты, в рамках содействия артиллерии и танкам по поражению живой силы противника, передает корреспондент РИА Новости. Поддерживая наступательные действия своих подразделений расчеты беспилотных летательных аппаратов Южного военного округа проводят воздушную разведку и поиск диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков. Но главная задача расчетов БЛА – корректировка огня артиллерии и танковых подразделений. Расчеты БПЛА работают в круглосуточном режиме и выполняют задачи по поиску и передаче координат в пункт управления заданных объектов в установленном районе, после чего найденные объекты и позиции уничтожаются сосредоточенным огнем российских подразделений. Кроме этого, беспилотники помогают российским войскам вести разминирование, которые оставили на пути российских войск спасаясь бегством украинские националисты. На Запорожском направлении продолжаются активные наступательные действия. Согласно сводкам МО РФ здесь за последние дни войсками были заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено более 30 боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица "Акация", а также гаубица Д-20.
https://ria.ru/20230122/oruzhie-1846560774.html
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Беспилотники в действии: как БПЛА помогают уничтожать ВСУ в Запорожской области
Подразделения Южного военного округа ВС РФ в ходе наступательных действий в Запорожской области активно задействовали беспилотные летательные аппараты, в рамках содействия артиллерии и танкам по поражению живой силы противника, передает корреспондент РИА Новости.
2023-01-22T15:49
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность
15:49 22.01.2023 (обновлено: 16:15 22.01.2023)
При уничтожении ВСУ на Запорожском направлении использовали российские БПЛА
ВС России задействовали беспилотники при уничтожении противника на Запорожском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Подразделения Южного военного округа ВС РФ в ходе наступательных действий в Запорожской области активно задействовали беспилотные летательные аппараты, в рамках содействия артиллерии и танкам по поражению живой силы противника, передает корреспондент РИА Новости.
Поддерживая наступательные действия своих подразделений расчеты беспилотных летательных аппаратов Южного военного округа проводят воздушную разведку и поиск диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков. Но главная задача расчетов БЛА – корректировка огня артиллерии и танковых подразделений.
Расчеты БПЛА работают в круглосуточном режиме и выполняют задачи по поиску и передаче координат в пункт управления заданных объектов в установленном районе, после чего найденные объекты и позиции уничтожаются сосредоточенным огнем российских подразделений.
Кроме этого, беспилотники помогают российским войскам вести разминирование, которые оставили на пути российских войск спасаясь бегством украинские националисты.
На Запорожском направлении продолжаются активные наступательные действия. Согласно сводкам МО РФ
здесь за последние дни войсками были заняты более выгодные рубежи и позиции.
За сутки уничтожено более 30 боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица "Акация", а также гаубица Д-20.