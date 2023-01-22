https://ria.ru/20230122/bespilotniki-1846604459.html

При уничтожении ВСУ на Запорожском направлении использовали российские БПЛА

При уничтожении ВСУ на Запорожском направлении использовали российские БПЛА - РИА Новости, 22.01.2023

При уничтожении ВСУ на Запорожском направлении использовали российские БПЛА

Подразделения Южного военного округа ВС РФ в ходе наступательных действий в Запорожской области активно задействовали беспилотные летательные аппараты, в рамках РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T15:49

2023-01-22T15:49

2023-01-22T16:15

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Подразделения Южного военного округа ВС РФ в ходе наступательных действий в Запорожской области активно задействовали беспилотные летательные аппараты, в рамках содействия артиллерии и танкам по поражению живой силы противника, передает корреспондент РИА Новости. Поддерживая наступательные действия своих подразделений расчеты беспилотных летательных аппаратов Южного военного округа проводят воздушную разведку и поиск диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков. Но главная задача расчетов БЛА – корректировка огня артиллерии и танковых подразделений. Расчеты БПЛА работают в круглосуточном режиме и выполняют задачи по поиску и передаче координат в пункт управления заданных объектов в установленном районе, после чего найденные объекты и позиции уничтожаются сосредоточенным огнем российских подразделений. Кроме этого, беспилотники помогают российским войскам вести разминирование, которые оставили на пути российских войск спасаясь бегством украинские националисты. На Запорожском направлении продолжаются активные наступательные действия. Согласно сводкам МО РФ здесь за последние дни войсками были заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено более 30 боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица "Акация", а также гаубица Д-20.

https://ria.ru/20230122/oruzhie-1846560774.html

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Беспилотники в действии: как БПЛА помогают уничтожать ВСУ в Запорожской области Подразделения Южного военного округа ВС РФ в ходе наступательных действий в Запорожской области активно задействовали беспилотные летательные аппараты, в рамках содействия артиллерии и танкам по поражению живой силы противника, передает корреспондент РИА Новости. 2023-01-22T15:49 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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