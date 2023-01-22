https://ria.ru/20230122/bayden-1846530817.html

В доме Байдена обнаружили еще шесть секретных документов

В доме Байдена обнаружили еще шесть секретных документов - РИА Новости, 22.01.2023

В доме Байдена обнаружили еще шесть секретных документов

Сотрудники Минюста США провели обыск в частном доме президента Джо Байдена в Уилмингтоне в штате Делавэр и обнаружили еще шесть секретных документов, сообщил... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T03:10

2023-01-22T03:10

2023-01-22T12:13

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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Сотрудники Минюста США провели обыск в частном доме президента Джо Байдена в Уилмингтоне в штате Делавэр и обнаружили еще шесть секретных документов, сообщил адвокат главы государства Боб Бауэр."Накануне Минюст завершил тщательный обыск в доме президента в Уилмингтоне", — говорится в заявлении.Адвокат отметил, что обыск длился более 12 часов и охватил все помещения. При проведении процедуры присутствовали адвокаты президента и представители Белого дома, уточнил Бауэр.Он сообщил, что Минюст по итогам обыска забрал шесть засекреченных документов, одна часть из которых относится ко времени работы Байдена в сенате, другая — на посту вице-президента.Американские СМИ ранее сообщили, что в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне обнаружили секретные материалы. Бумаги, которые относятся к периоду, когда нынешний глава государства находился на должности вице-президента, нашли его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября.Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 год. По данным СМИ, среди секретных документов оказались данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Президент США заявил, что находка стала для него сюрпризом, а о содержании бумаг он ничего не знает.Позднее стало известно о второй порции секретных документов — помощники Байдена нашли их в гараже его дома в Уилмингтоне. Позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.

https://ria.ru/20230120/krym-1846395870.html

https://ria.ru/20230122/tanki-1846528531.html

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в мире, сша, джо байден, уилмингтон