https://ria.ru/20230122/bayden-1846530817.html
В доме Байдена обнаружили еще шесть секретных документов
В доме Байдена обнаружили еще шесть секретных документов - РИА Новости, 22.01.2023
В доме Байдена обнаружили еще шесть секретных документов
Сотрудники Минюста США провели обыск в частном доме президента Джо Байдена в Уилмингтоне в штате Делавэр и обнаружили еще шесть секретных документов, сообщил... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T03:10
2023-01-22T03:10
2023-01-22T12:13
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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Сотрудники Минюста США провели обыск в частном доме президента Джо Байдена в Уилмингтоне в штате Делавэр и обнаружили еще шесть секретных документов, сообщил адвокат главы государства Боб Бауэр."Накануне Минюст завершил тщательный обыск в доме президента в Уилмингтоне", — говорится в заявлении.Адвокат отметил, что обыск длился более 12 часов и охватил все помещения. При проведении процедуры присутствовали адвокаты президента и представители Белого дома, уточнил Бауэр.Он сообщил, что Минюст по итогам обыска забрал шесть засекреченных документов, одна часть из которых относится ко времени работы Байдена в сенате, другая — на посту вице-президента.Американские СМИ ранее сообщили, что в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне обнаружили секретные материалы. Бумаги, которые относятся к периоду, когда нынешний глава государства находился на должности вице-президента, нашли его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября.Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 год. По данным СМИ, среди секретных документов оказались данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Президент США заявил, что находка стала для него сюрпризом, а о содержании бумаг он ничего не знает.Позднее стало известно о второй порции секретных документов — помощники Байдена нашли их в гараже его дома в Уилмингтоне. Позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.
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в мире, сша, джо байден, уилмингтон
В мире, США, Джо Байден, Уилмингтон
03:10 22.01.2023 (обновлено: 12:13 22.01.2023)
В доме Байдена обнаружили еще шесть секретных документов
В частном доме Байдена в Делавэре прошел обыск, обнаружены еще шесть секретных документов
ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Сотрудники Минюста США провели обыск в частном доме президента Джо Байдена в Уилмингтоне в штате Делавэр и обнаружили еще шесть секретных документов, сообщил адвокат главы государства Боб Бауэр.
"Накануне Минюст завершил тщательный обыск в доме президента в Уилмингтоне", — говорится в заявлении.
Адвокат отметил, что обыск длился более 12 часов и охватил все помещения. При проведении процедуры присутствовали адвокаты президента и представители Белого дома, уточнил Бауэр.
Он сообщил, что Минюст по итогам обыска забрал шесть засекреченных документов, одна часть из которых относится ко времени работы Байдена в сенате, другая — на посту вице-президента.
Американские СМИ ранее сообщили, что в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне обнаружили секретные материалы. Бумаги, которые относятся к периоду, когда нынешний глава государства находился на должности вице-президента, нашли его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября.
Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 год. По данным СМИ, среди секретных документов оказались данные разведки и материалы с брифингов об Украине
, Иране
и Великобритании
, они датированы 2013-2016 годами. Президент США заявил, что находка стала для него сюрпризом, а о содержании бумаг он ничего не знает.
Позднее стало известно о второй порции секретных документов — помощники Байдена нашли их в гараже его дома в Уилмингтоне. Позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.