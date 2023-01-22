https://ria.ru/20230122/avariya-1846602153.html
В Дагестане автомобилист наехал на лошадь и свалился в обрыв
В Дагестане автомобилист наехал на лошадь и свалился в обрыв - РИА Новости, 22.01.2023
В Дагестане автомобилист наехал на лошадь и свалился в обрыв
Автомобилист наехал на лошадь в Левашинском районе Дагестана, после чего съехал в обрыв, его пассажир погиб, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T15:25
2023-01-22T15:25
2023-01-22T15:26
происшествия
авто
левашинский район
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МАХАЧКАЛА, 22 янв - РИА Новости. Автомобилист наехал на лошадь в Левашинском районе Дагестана, после чего съехал в обрыв, его пассажир погиб, сообщает пресс-служба МВД региона. По информации ведомства, вечером 21 января на 93 километре автодороги "Махачкала - Верхний Гуниб" в Левашинском районе 25-летний местный житель, управляя автомобилем "ВА3-211440", совершил наезд на лошадь, перебегавшую проезжую часть дороги, после чего съехал с дороги в обрыв высотой около 15 метров. "В результате ДТП пассажир "ВА3-211440", 26-летний житель Левашинского района, от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля госпитализирован. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230122/dtp-1846553439.html
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левашинский район
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происшествия, авто, левашинский район
Происшествия, Авто, Левашинский район
15:25 22.01.2023 (обновлено: 15:26 22.01.2023)
В Дагестане автомобилист наехал на лошадь и свалился в обрыв
МВД: в Дагестане автомобилист наехал на лошадь и свалился в обрыв, его пассажир погиб