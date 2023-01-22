https://ria.ru/20230122/avariya-1846602153.html

В Дагестане автомобилист наехал на лошадь и свалился в обрыв

В Дагестане автомобилист наехал на лошадь и свалился в обрыв - РИА Новости, 22.01.2023

В Дагестане автомобилист наехал на лошадь и свалился в обрыв

Автомобилист наехал на лошадь в Левашинском районе Дагестана, после чего съехал в обрыв, его пассажир погиб, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T15:25

2023-01-22T15:25

2023-01-22T15:26

происшествия

авто

левашинский район

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МАХАЧКАЛА, 22 янв - РИА Новости. Автомобилист наехал на лошадь в Левашинском районе Дагестана, после чего съехал в обрыв, его пассажир погиб, сообщает пресс-служба МВД региона. По информации ведомства, вечером 21 января на 93 километре автодороги "Махачкала - Верхний Гуниб" в Левашинском районе 25-летний местный житель, управляя автомобилем "ВА3-211440", совершил наезд на лошадь, перебегавшую проезжую часть дороги, после чего съехал с дороги в обрыв высотой около 15 метров. "В результате ДТП пассажир "ВА3-211440", 26-летний житель Левашинского района, от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля госпитализирован. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230122/dtp-1846553439.html

https://ria.ru/20230122/avariya-1846590020.html

левашинский район

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происшествия, авто, левашинский район