https://ria.ru/20230122/arestovich-1846637215.html
Арестович подписал себе приговор словами о поражении Киева, считают в ГД
Арестович подписал себе приговор словами о поражении Киева, считают в ГД - РИА Новости, 22.01.2023
Арестович подписал себе приговор словами о поражении Киева, считают в ГД
Первый замглавы комитета по госстроительству ГД Даниил Бессарабов сообщил РИА Новости, что выводами о поражении Киева бывший советник главы офиса Владимира... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T19:32
2023-01-22T19:32
2023-01-22T20:48
специальная военная операция на украине
в мире
алексей арестович
владимир зеленский
киев
россия
госдума рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Первый замглавы комитета по госстроительству ГД Даниил Бессарабов сообщил РИА Новости, что выводами о поражении Киева бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович подписал себе приговор от украинских властей. Арестович ранее заявил, что располагает информацией о том, что Киев теряет шанс победы на поле боя, и что украинские власти упустили не только шанс на победу в военном конфликте с Россией, но и внутриполитический. "У меня складывается впечатление, что Арестович своими выводами о поражении ВСУ подписал себе приговор. Такое киевский преступный режим не способен простить", - сообщил Бессарабов. По его словам, так киевский режим "пресекал и уничтожал свободу слова и любое инокамыслие, расправляясь с мирными жителями, журналистами".
https://ria.ru/20230122/spetsoperatsiya-1846592020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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19:32 22.01.2023 (обновлено: 20:48 22.01.2023)
Арестович подписал себе приговор словами о поражении Киева, считают в ГД
Депутат Бессарабов заявил, что словами о поражении Киева Арестович подписал себе приговор