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Арестович подписал себе приговор словами о поражении Киева, считают в ГД - РИА Новости, 22.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/arestovich-1846637215.html
Арестович подписал себе приговор словами о поражении Киева, считают в ГД
Арестович подписал себе приговор словами о поражении Киева, считают в ГД - РИА Новости, 22.01.2023
Арестович подписал себе приговор словами о поражении Киева, считают в ГД
Первый замглавы комитета по госстроительству ГД Даниил Бессарабов сообщил РИА Новости, что выводами о поражении Киева бывший советник главы офиса Владимира... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T19:32
2023-01-22T20:48
специальная военная операция на украине
в мире
алексей арестович
владимир зеленский
киев
россия
госдума рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Первый замглавы комитета по госстроительству ГД Даниил Бессарабов сообщил РИА Новости, что выводами о поражении Киева бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович подписал себе приговор от украинских властей. Арестович ранее заявил, что располагает информацией о том, что Киев теряет шанс победы на поле боя, и что украинские власти упустили не только шанс на победу в военном конфликте с Россией, но и внутриполитический. "У меня складывается впечатление, что Арестович своими выводами о поражении ВСУ подписал себе приговор. Такое киевский преступный режим не способен простить", - сообщил Бессарабов. По его словам, так киевский режим "пресекал и уничтожал свободу слова и любое инокамыслие, расправляясь с мирными жителями, журналистами".
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в мире, алексей арестович , владимир зеленский, киев, россия, госдума рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Арестович , Владимир Зеленский, Киев, Россия, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
19:32 22.01.2023 (обновлено: 20:48 22.01.2023)
 
Арестович подписал себе приговор словами о поражении Киева, считают в ГД

Депутат Бессарабов заявил, что словами о поражении Киева Арестович подписал себе приговор

© Фото : Alexey.arestovichАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Фото : Alexey.arestovich
Алексей Арестович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Первый замглавы комитета по госстроительству ГД Даниил Бессарабов сообщил РИА Новости, что выводами о поражении Киева бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович подписал себе приговор от украинских властей.
Арестович ранее заявил, что располагает информацией о том, что Киев теряет шанс победы на поле боя, и что украинские власти упустили не только шанс на победу в военном конфликте с Россией, но и внутриполитический.
"У меня складывается впечатление, что Арестович своими выводами о поражении ВСУ подписал себе приговор. Такое киевский преступный режим не способен простить", - сообщил Бессарабов.
По его словам, так киевский режим "пресекал и уничтожал свободу слова и любое инокамыслие, расправляясь с мирными жителями, журналистами".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей АрестовичВладимир ЗеленскийКиевРоссияГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
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