https://ria.ru/20230122/arestovich-1846637215.html

Арестович подписал себе приговор словами о поражении Киева, считают в ГД

Арестович подписал себе приговор словами о поражении Киева, считают в ГД - РИА Новости, 22.01.2023

Арестович подписал себе приговор словами о поражении Киева, считают в ГД

Первый замглавы комитета по госстроительству ГД Даниил Бессарабов сообщил РИА Новости, что выводами о поражении Киева бывший советник главы офиса Владимира... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T19:32

2023-01-22T19:32

2023-01-22T20:48

специальная военная операция на украине

в мире

алексей арестович

владимир зеленский

киев

россия

госдума рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Первый замглавы комитета по госстроительству ГД Даниил Бессарабов сообщил РИА Новости, что выводами о поражении Киева бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович подписал себе приговор от украинских властей. Арестович ранее заявил, что располагает информацией о том, что Киев теряет шанс победы на поле боя, и что украинские власти упустили не только шанс на победу в военном конфликте с Россией, но и внутриполитический. "У меня складывается впечатление, что Арестович своими выводами о поражении ВСУ подписал себе приговор. Такое киевский преступный режим не способен простить", - сообщил Бессарабов. По его словам, так киевский режим "пресекал и уничтожал свободу слова и любое инокамыслие, расправляясь с мирными жителями, журналистами".

https://ria.ru/20230122/spetsoperatsiya-1846592020.html

киев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

в мире, алексей арестович , владимир зеленский, киев, россия, госдума рф, вооруженные силы украины