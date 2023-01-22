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Число жертв обрушения дома в Алеппо увеличилось до 15 человек - РИА Новости, 22.01.2023
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Число жертв обрушения дома в Алеппо увеличилось до 15 человек
Число жертв обрушения дома в Алеппо увеличилось до 15 человек - РИА Новости, 22.01.2023
Число жертв обрушения дома в Алеппо увеличилось до 15 человек
Число погибших при обрушении жилого дома в Алеппо возросло до 15, передает радиостанция Sham FM. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T13:56
2023-01-22T14:07
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КАИР, 22 янв — РИА Новости. Число погибших при обрушении жилого дома в Алеппо возросло до 15, передает радиостанция Sham FM. "Число жертв обрушения жилого дома в квартале Шейх-Максуд увеличилось до 15 человек, трое пострадали", — говорится в сообщении.Отмечается, что под завалами могут оставаться около 30 человек, идет операция по их спасению. На месте ЧП работают пожарные и силы гражданской обороны. По информации местных СМИ, к обрушению здания могло привести подтопление.
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в мире, алеппо, сирия
В мире, Алеппо, Сирия
13:56 22.01.2023 (обновлено: 14:07 22.01.2023)
 
Число жертв обрушения дома в Алеппо увеличилось до 15 человек

Sham FM: в Алеппо число погибших при обрушении дома в квартале Шейх-Максуд выросло до 15

© AP Photo / Hawar News AgencyНа месте обрушения здания в районе Шейх-Максуд в городе Алеппо, Сирия
На месте обрушения здания в районе Шейх-Максуд в городе Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Hawar News Agency
На месте обрушения здания в районе Шейх-Максуд в городе Алеппо, Сирия
Читать ria.ru в
КАИР, 22 янв — РИА Новости. Число погибших при обрушении жилого дома в Алеппо возросло до 15, передает радиостанция Sham FM.
"Число жертв обрушения жилого дома в квартале Шейх-Максуд увеличилось до 15 человек, трое пострадали", — говорится в сообщении.
Отмечается, что под завалами могут оставаться около 30 человек, идет операция по их спасению. На месте ЧП работают пожарные и силы гражданской обороны.
По информации местных СМИ, к обрушению здания могло привести подтопление.
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