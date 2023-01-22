https://ria.ru/20230122/aleppo-1846588739.html

Число жертв обрушения дома в Алеппо увеличилось до 15 человек

Число жертв обрушения дома в Алеппо увеличилось до 15 человек - РИА Новости, 22.01.2023

Число жертв обрушения дома в Алеппо увеличилось до 15 человек

Число погибших при обрушении жилого дома в Алеппо возросло до 15, передает радиостанция Sham FM. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T13:56

2023-01-22T13:56

2023-01-22T14:07

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КАИР, 22 янв — РИА Новости. Число погибших при обрушении жилого дома в Алеппо возросло до 15, передает радиостанция Sham FM. "Число жертв обрушения жилого дома в квартале Шейх-Максуд увеличилось до 15 человек, трое пострадали", — говорится в сообщении.Отмечается, что под завалами могут оставаться около 30 человек, идет операция по их спасению. На месте ЧП работают пожарные и силы гражданской обороны. По информации местных СМИ, к обрушению здания могло привести подтопление.

https://ria.ru/20210625/obrusheniya-1738577869.html

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Ольга Фомченкова

в мире, алеппо, сирия