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Народный артист России Валерий Афанасьев попал в больницу после спектакля - РИА Новости, 22.01.2023
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Культура
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Народный артист России Валерий Афанасьев попал в больницу после спектакля
Народный артист России Валерий Афанасьев попал в больницу после спектакля - РИА Новости, 22.01.2023
Народный артист России Валерий Афанасьев попал в больницу после спектакля
Народного артиста России Валерия Афанасьева госпитализировали после спектакля из-за травмы. Об этом сам артист рассказал 5-tv.ru. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T23:23
2023-01-22T23:23
россия
малый театр
москва
общество
происшествия
культура
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Народного артиста России Валерия Афанасьева госпитализировали после спектакля из-за травмы. Об этом сам артист рассказал 5-tv.ru."Я чувствую себя прекрасно, все нормально. Просто травма на спектакле. Я сейчас в палате нахожусь, не могу разговаривать. Но все нормально", — прокомментировал инцидент Афанасьев.Актер получил травму во время спектакля "Горячее сердце" в Малом театре в Москве.Афанасьев известен широкому зрителю благодарю работе в таких картинах, как "Гардемарины, вперед!", Ширли-Мырли, Кухня в Париже, "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", Калашников.
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россия, малый театр, москва, общество, происшествия
Россия, Малый театр, Москва, Общество, Происшествия, Культура
23:23 22.01.2023
 
Народный артист России Валерий Афанасьев попал в больницу после спектакля

Актер Афанасьев попал в больницу из-за травмы после спектакля в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктер Валерий Афанасьев
Актер Валерий Афанасьев - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Валерий Афанасьев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Народного артиста России Валерия Афанасьева госпитализировали после спектакля из-за травмы. Об этом сам артист рассказал 5-tv.ru.
"Я чувствую себя прекрасно, все нормально. Просто травма на спектакле. Я сейчас в палате нахожусь, не могу разговаривать. Но все нормально", — прокомментировал инцидент Афанасьев.
Актер получил травму во время спектакля "Горячее сердце" в Малом театре в Москве.
Афанасьев известен широкому зрителю благодарю работе в таких картинах, как "Гардемарины, вперед!", Ширли-Мырли, Кухня в Париже, "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", Калашников.
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