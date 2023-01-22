https://ria.ru/20230122/afanasev-1846662518.html
Народный артист России Валерий Афанасьев попал в больницу после спектакля
Народный артист России Валерий Афанасьев попал в больницу после спектакля - РИА Новости, 22.01.2023
Народный артист России Валерий Афанасьев попал в больницу после спектакля
Народного артиста России Валерия Афанасьева госпитализировали после спектакля из-за травмы. Об этом сам артист рассказал 5-tv.ru. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T23:23
2023-01-22T23:23
2023-01-22T23:23
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малый театр
москва
общество
происшествия
культура
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Народного артиста России Валерия Афанасьева госпитализировали после спектакля из-за травмы. Об этом сам артист рассказал 5-tv.ru."Я чувствую себя прекрасно, все нормально. Просто травма на спектакле. Я сейчас в палате нахожусь, не могу разговаривать. Но все нормально", — прокомментировал инцидент Афанасьев.Актер получил травму во время спектакля "Горячее сердце" в Малом театре в Москве.Афанасьев известен широкому зрителю благодарю работе в таких картинах, как "Гардемарины, вперед!", Ширли-Мырли, Кухня в Париже, "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", Калашников.
https://ria.ru/20230118/udovichenko-1845763811.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, малый театр, москва, общество, происшествия
Россия, Малый театр, Москва, Общество, Происшествия, Культура
Народный артист России Валерий Афанасьев попал в больницу после спектакля
Актер Афанасьев попал в больницу из-за травмы после спектакля в Москве