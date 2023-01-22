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"Аэроэкспресс" отменил некоторые поезда в аэропорт "Внуково" и обратно

"Аэроэкспресс" отменил некоторые поезда в аэропорт "Внуково" и обратно - РИА Новости, 22.01.2023

"Аэроэкспресс" отменил некоторые поезда в аэропорт "Внуково" и обратно

Компания "Аэроэкспресс" в воскресенье отменила некоторые поезда в аэропорт "Внуково" и обратно из-за плановых работ на железной дороге, сообщила компания. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T00:58

2023-01-22T00:58

2023-01-22T11:50

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс" в воскресенье отменила некоторые поезда в аэропорт "Внуково" и обратно из-за плановых работ на железной дороге, сообщила компания. Так, 22 января не будет "аэроэкспрессов" отправлением в 8.00, 9.00 и 10.00 мск с Киевского вокзала в аэропорт "Внуково", в 8.00, 9.00 и 11.00 мск - из аэропорта. С 11.00 мск поезда "Аэроэкспресс" будут отправляться по стандартному графику каждый час с Киевского вокзала во "Внуково", из аэропорта – с 12.00 мск. Терминал "Аэроэкспресс" на Киевском вокзале будет работать в обычном режиме. Сотрудники компании помогут пассажирам подобрать оптимальный маршрут. "Аэроэкспресс" основан в 2005 году и занимается пассажирскими железнодорожными перевозками между столицей и аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и 7 одноэтажных. Также курсируют экспресс-автобусы компании между метро "Ховрино" и Северным терминальным комплексом "Шереметьево".

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