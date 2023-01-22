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"Аэроэкспресс" отменил некоторые поезда в аэропорт "Внуково" и обратно - РИА Новости, 22.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230122/aeroekspress-1846526053.html
"Аэроэкспресс" отменил некоторые поезда в аэропорт "Внуково" и обратно
"Аэроэкспресс" отменил некоторые поезда в аэропорт "Внуково" и обратно - РИА Новости, 22.01.2023
"Аэроэкспресс" отменил некоторые поезда в аэропорт "Внуково" и обратно
Компания "Аэроэкспресс" в воскресенье отменила некоторые поезда в аэропорт "Внуково" и обратно из-за плановых работ на железной дороге, сообщила компания. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T00:58
2023-01-22T11:50
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аэроэкспресс
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс" в воскресенье отменила некоторые поезда в аэропорт "Внуково" и обратно из-за плановых работ на железной дороге, сообщила компания. Так, 22 января не будет "аэроэкспрессов" отправлением в 8.00, 9.00 и 10.00 мск с Киевского вокзала в аэропорт "Внуково", в 8.00, 9.00 и 11.00 мск - из аэропорта. С 11.00 мск поезда "Аэроэкспресс" будут отправляться по стандартному графику каждый час с Киевского вокзала во "Внуково", из аэропорта – с 12.00 мск. Терминал "Аэроэкспресс" на Киевском вокзале будет работать в обычном режиме. Сотрудники компании помогут пассажирам подобрать оптимальный маршрут. "Аэроэкспресс" основан в 2005 году и занимается пассажирскими железнодорожными перевозками между столицей и аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и 7 одноэтажных. Также курсируют экспресс-автобусы компании между метро "Ховрино" и Северным терминальным комплексом "Шереметьево".
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общество, россия, москва, аэроэкспресс, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), новости - туризм
Общество, Россия, Москва, Аэроэкспресс, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
00:58 22.01.2023 (обновлено: 11:50 22.01.2023)
 
"Аэроэкспресс" отменил некоторые поезда в аэропорт "Внуково" и обратно

Аэроэкспресс в воскресенье отменил ряд поездов в аэропорт "Внуково" и обратно

© РИА Новости / Максим БлиновПоезд "Аэроэкспресс" в Москве
Поезд Аэроэкспресс в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Поезд "Аэроэкспресс" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс" в воскресенье отменила некоторые поезда в аэропорт "Внуково" и обратно из-за плановых работ на железной дороге, сообщила компания.
Так, 22 января не будет "аэроэкспрессов" отправлением в 8.00, 9.00 и 10.00 мск с Киевского вокзала в аэропорт "Внуково", в 8.00, 9.00 и 11.00 мск - из аэропорта.
С 11.00 мск поезда "Аэроэкспресс" будут отправляться по стандартному графику каждый час с Киевского вокзала во "Внуково", из аэропорта – с 12.00 мск.
Терминал "Аэроэкспресс" на Киевском вокзале будет работать в обычном режиме. Сотрудники компании помогут пассажирам подобрать оптимальный маршрут.
"Аэроэкспресс" основан в 2005 году и занимается пассажирскими железнодорожными перевозками между столицей и аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и 7 одноэтажных. Также курсируют экспресс-автобусы компании между метро "Ховрино" и Северным терминальным комплексом "Шереметьево".
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ТуризмОбществоРоссияМоскваАэроэкспрессШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Новости - Туризм
 
 
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