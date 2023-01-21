08:57 21.01.2023 (обновлено: 14:22 21.01.2023)
В Британии раскрыли главный страх Зеленского из-за Путина
Читатели Daily Mail уличили Зеленского в страхе проиграть Путину из-за дефицита техники
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ian Langsdon
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали Владимира Зеленского после призыва поставить Украине больше танков.
"Мне кажется, что главный страх Зеленского — это проиграть конфликт с Россией и Путиным из-за нехватки техники", — написал один из комментаторов.
"Мне кажется, что главный страх Зеленского — это проиграть конфликт с Россией и Путиным из-за нехватки техники", — написал один из комментаторов.
"Время мирных переговоров, чтобы положить конец этому разрушительному безумию", —поделился мнением другой.
"Он не остановится, пока НАТО не втянут в полномасштабный конфликт с Россией", —отметил третий.
"Достаточно! Попробуйте сесть за стол (переговоров. — Прим. ред.) и работать над мирным соглашением", — добавил еще один пользователь.
"Надоело, что наши налоги идут на конфликт, который нас не должен касаться. Зеленский всегда просит оружие, но никогда не доволен тем, что получает", — подчеркнул читатель.
"Надоело, что наши налоги идут на конфликт, который нас не должен касаться. Зеленский всегда просит оружие, но никогда не доволен тем, что получает", — подчеркнул читатель.
"В последний раз, когда Германия направила танки против русских, войска последних оказались в Берлине", — подытожили пользователи.
ФРГ пока воздерживается от поставок танков Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца значительно усилилось, несколько глав государств ЕС публично призвали его дать согласие по этому вопросу.
Как сообщила во вторник газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст ВСУ танки Abrams. Позднее в Берлине опровергли эти данные.
На фоне российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Как сообщила во вторник газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст ВСУ танки Abrams. Позднее в Берлине опровергли эти данные.
На фоне российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.