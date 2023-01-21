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Во Франции раскрыли замысел США - РИА Новости, 21.01.2023
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Во Франции раскрыли замысел США
Во Франции раскрыли замысел США - РИА Новости, 21.01.2023
Во Франции раскрыли замысел США
США хотят мировой войны в Европе, такое мнение высказал французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T04:53
2023-01-21T06:04
в мире
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европа
украина
сша
евросоюз
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. США хотят мировой войны в Европе, такое мнение высказал французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо."Макрон может даже пожертвовать танки Leclerc!" - напомнил Филиппо.Ранее газета Politico со ссылкой на неназванного французского чиновника сообщила, что Франция рассматривает возможность передачи Киеву танков Leclerc.Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране. Политик призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал "безумными", а сами ограничительные меры "глупыми".Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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в мире, франция, европа, украина, сша, евросоюз
В мире, Франция, Европа, Украина, США, Евросоюз
04:53 21.01.2023 (обновлено: 06:04 21.01.2023)
 
Во Франции раскрыли замысел США

Французский политик Флориан Филиппо обвинил США в желании развязать мировую войну в Европе

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. США хотят мировой войны в Европе, такое мнение высказал французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.
"Под давлением американских ястребов страны ЕС впадают в тотальный бред по поводу поставок Зеленскому все более тяжелого вооружения. Американские ястребы хотят мировой войны в Европе!" – написал бывший парламентарий в Twitter.
"Макрон может даже пожертвовать танки Leclerc!" - напомнил Филиппо.
Ранее газета Politico со ссылкой на неназванного французского чиновника сообщила, что Франция рассматривает возможность передачи Киеву танков Leclerc.
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране. Политик призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал "безумными", а сами ограничительные меры "глупыми".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
 
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