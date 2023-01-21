https://ria.ru/20230121/zakrytie-1846504812.html
RT France прекратит работать, если не удастся разблокировать счета
RT France прекратит работать, если не удастся разблокировать счета - РИА Новости, 21.01.2023
RT France прекратит работать, если не удастся разблокировать счета
RT France прекратит работу, если не удастся разблокировать счета, заявила руководитель телеканала Ксения Федорова. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T20:03
2023-01-21T20:03
2023-01-21T22:58
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ПАРИЖ, 21 янв — РИА Новости. RT France прекратит работу, если не удастся разблокировать счета, заявила руководитель телеканала Ксения Федорова.В релизе RT France отмечается, что телеканал был мишенью с момента запуска, его призывали цензурировать."Некоторые из наших коллег перепутали роль журналиста и полицейского или судьи, призывая между строк цензурировать наше СМИ, не гнушаясь прибегать к лживой информации, сообщая, например, что работа RT France запрещена или нелегальна", — говорится в тексте.В RT убеждены, что европейские власти ждали ситуации на Украине "как манны небесной, чтобы заткнуть рот телеканалу в ЕС и во Франции". "RT France никогда и ни за что не был привлечен к ответственности. Это политическое решение, не основанное на каком-либо юридическом решении, это то, что называется цензурой", — сказано в релизе.Сообщается, что 123 сотрудника телеканала рискуют остаться без зарплаты в январе и лишится работы, что ставит по сомнение "будущее плюрализма мнений и независимости СМИ во Франции"."Закрытие на фоне глухого молчания со стороны других французских СМИ и журналистов — лишь первый и чрезвычайно опасный шаг, после которого мишенью станут другие российские СМИ", — добавили в RT.О блокировке счетов телеканала стало известно накануне. По словам Федоровой, в банке объяснили, что действуют по распоряжению властей в рамках принятого в декабре прошлого года девятого пакета санкций Евросоюза против России. Причем канал в санкционном списке не фигурирует и имеет право работать во Франции.Министерство иностранных дел пообещало ответить на блокировку счетов RT France мерами в отношении французских СМИ в России.Ситуация с российскими массмедиа на Западе в последние годы становится все сложнее. Так, в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия СМИ, при этом главными угрозами назывались Sputnik и RT. В марте прошлого года ЕС запретил распространение сигнала и контента этих средств массовой информации, в том числе RT France. Французский медиарегулятор заявил о немедленной приостановке вещания телеканала в стране. RT France опротестовал решение в суде Евросоюза, но тот отклонил иск.Париж обвинял Москву во вмешательстве в выборы, но не привел никаких доказательств. В Кремле, в свою очередь, подобные заявления назвали голословными.Как отмечал глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес, запрет российских СМИ в Европейском союзе создал опасный прецедент, который несет угрозу свободе прессы.
https://ria.ru/20230120/rt-1846389104.html
https://ria.ru/20230120/rt-1846238610.html
https://ria.ru/20221217/zakharova-1839393061.html
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в мире, франция, европарламент, евросоюз, европейская федерация журналистов, россия, украина
В мире, Франция, Европарламент, Евросоюз, Европейская федерация журналистов, Россия, Медиавойны, Украина
20:03 21.01.2023 (обновлено: 22:58 21.01.2023)
RT France прекратит работать, если не удастся разблокировать счета
Телеканал RT France сообщил, что прекратит работу, если не удастся разблокировать счета
ПАРИЖ, 21 янв — РИА Новости.
RT France прекратит работу, если не удастся разблокировать счета, заявила
руководитель телеканала Ксения Федорова.
"Французское правительство в течение пяти лет предпринимало шаги для нашего закрытия. И оно произойдет в случае, если наши средства не будут разблокированы. Мы сейчас предпринимаем все, что необходимо, для того, чтобы попытаться их разблокировать", — сказала медиаменеджер.
В релизе RT France отмечается, что телеканал был мишенью с момента запуска, его призывали цензурировать.
"Некоторые из наших коллег перепутали роль журналиста и полицейского или судьи, призывая между строк цензурировать наше СМИ, не гнушаясь прибегать к лживой информации, сообщая, например, что работа RT France запрещена или нелегальна", — говорится в тексте.
В RT убеждены, что европейские власти ждали ситуации на Украине "как манны небесной, чтобы заткнуть рот телеканалу в ЕС и во Франции".
"RT France никогда и ни за что не был привлечен к ответственности. Это политическое решение, не основанное на каком-либо юридическом решении, это то, что называется цензурой", — сказано в релизе.
Сообщается, что 123 сотрудника телеканала рискуют остаться без зарплаты в январе и лишится работы, что ставит по сомнение "будущее плюрализма мнений и независимости СМИ во Франции".
"Закрытие на фоне глухого молчания со стороны других французских СМИ и журналистов — лишь первый и чрезвычайно опасный шаг, после которого мишенью станут другие российские СМИ", — добавили в RT.
О блокировке счетов телеканала стало известно накануне. По словам Федоровой, в банке объяснили, что действуют по распоряжению властей в рамках принятого в декабре прошлого года девятого пакета санкций Евросоюза против России. Причем канал в санкционном списке не фигурирует и имеет право работать во Франции.
Министерство иностранных дел пообещало ответить на блокировку счетов RT France мерами в отношении французских СМИ в России.
Ситуация с российскими массмедиа на Западе в последние годы становится все сложнее. Так, в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия СМИ, при этом главными угрозами назывались Sputnik и RT.
В марте прошлого года ЕС запретил распространение сигнала и контента этих средств массовой информации, в том числе RT France. Французский медиарегулятор заявил о немедленной приостановке вещания телеканала в стране. RT France опротестовал решение в суде Евросоюза, но тот отклонил иск.
Париж обвинял Москву во вмешательстве в выборы, но не привел никаких доказательств. В Кремле, в свою очередь, подобные заявления назвали голословными.
Как отмечал глава Европейской федерации журналистов
Рикардо Гутьеррес, запрет российских СМИ в Европейском союзе создал опасный прецедент, который несет угрозу свободе прессы.