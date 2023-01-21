https://ria.ru/20230121/zaderzhanie-1846518363.html

Силовики задержали замминистра инфраструктуры Украины Лозинского, пишут СМИ

Силовики задержали замминистра инфраструктуры Украины Лозинского, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2023

Силовики задержали замминистра инфраструктуры Украины Лозинского, пишут СМИ

Детективы национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали замминистра инфраструктуры, общин и территорий страны Василия Лозинского при получении... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T22:48

2023-01-21T22:48

2023-01-21T22:48

в мире

украина

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Детективы национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали замминистра инфраструктуры, общин и территорий страны Василия Лозинского при получении взятки в размере 400 тысяч долларов, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники. В начале ноября кабмин Украины назначил первого замминистра развития общин и территорий Василия Лозинского исполняющим обязанности министра после увольнения с этой должности Алексея Чернышова. Позже министерства инфраструктуры и развития общин и территорий объединили, новое ведомство возглавил Александр Кубраков, его заместителем был назначен Лозинский. "НАБУ провело обыски и задержало замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Лозинского задержали при получении взятки (в размере - ред.) 400 тысяч долларов", - передает издание со ссылкой на источники в кабмине Украины и в правоохранительных органах. По информации источников, расследование ведется по двум статьям - "злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия" и "получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере". Уголовное дело расследуется с сентября 2022 года.

https://ria.ru/20230121/arestovich-1846511835.html

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)