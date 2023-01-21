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Силовики задержали замминистра инфраструктуры Украины Лозинского, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2023
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Силовики задержали замминистра инфраструктуры Украины Лозинского, пишут СМИ
Силовики задержали замминистра инфраструктуры Украины Лозинского, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2023
Силовики задержали замминистра инфраструктуры Украины Лозинского, пишут СМИ
Детективы национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали замминистра инфраструктуры, общин и территорий страны Василия Лозинского при получении... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T22:48
2023-01-21T22:48
в мире
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Детективы национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали замминистра инфраструктуры, общин и территорий страны Василия Лозинского при получении взятки в размере 400 тысяч долларов, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники. В начале ноября кабмин Украины назначил первого замминистра развития общин и территорий Василия Лозинского исполняющим обязанности министра после увольнения с этой должности Алексея Чернышова. Позже министерства инфраструктуры и развития общин и территорий объединили, новое ведомство возглавил Александр Кубраков, его заместителем был назначен Лозинский. "НАБУ провело обыски и задержало замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Лозинского задержали при получении взятки (в размере - ред.) 400 тысяч долларов", - передает издание со ссылкой на источники в кабмине Украины и в правоохранительных органах. По информации источников, расследование ведется по двум статьям - "злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия" и "получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере". Уголовное дело расследуется с сентября 2022 года.
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в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
22:48 21.01.2023
 
Силовики задержали замминистра инфраструктуры Украины Лозинского, пишут СМИ

"Украинская правда": НАБУ задержало замминистра инфраструктуры Украины Лозинского

CC BY-SA 4.0 / Mr.Rosewater / Национальное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
CC BY-SA 4.0 / Mr.Rosewater /
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Детективы национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали замминистра инфраструктуры, общин и территорий страны Василия Лозинского при получении взятки в размере 400 тысяч долларов, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.
В начале ноября кабмин Украины назначил первого замминистра развития общин и территорий Василия Лозинского исполняющим обязанности министра после увольнения с этой должности Алексея Чернышова. Позже министерства инфраструктуры и развития общин и территорий объединили, новое ведомство возглавил Александр Кубраков, его заместителем был назначен Лозинский.
"НАБУ провело обыски и задержало замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Лозинского задержали при получении взятки (в размере - ред.) 400 тысяч долларов", - передает издание со ссылкой на источники в кабмине Украины и в правоохранительных органах.
По информации источников, расследование ведется по двум статьям - "злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия" и "получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере". Уголовное дело расследуется с сентября 2022 года.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
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В миреУкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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