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В Воронеже более 20 тысяч жителей остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 21.01.2023
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В Воронеже более 20 тысяч жителей остались без воды из-за аварии
В Воронеже более 20 тысяч жителей остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 21.01.2023
В Воронеже более 20 тысяч жителей остались без воды из-за аварии
Коммунальная авария оставила без воды жителей двух микрорайонов Воронежа, где в общей сложности проживают свыше 20 тысяч человек, сообщает в субботу мэрия... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T17:56
2023-01-21T17:56
происшествия
жкх
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 21 янв - РИА Новости. Коммунальная авария оставила без воды жителей двух микрорайонов Воронежа, где в общей сложности проживают свыше 20 тысяч человек, сообщает в субботу мэрия города. Городские власти ранее сообщили, что районе дома № 17 по улице 232 Стрелковой дивизии микрорайона Придонской поврежден водопровод предположительно диаметром 300 миллиметров. В связи с этим планировалось переключение потребителей на резервные линии подачи воды. "Специалисты "РВК-Воронеж" (Росводоканал Воронеж) продолжают восстановительные работы на водопроводной линии диаметром 300 миллиметров в районе дома №17 по улице 232 Стрелковой Дивизии. Для их проведения с 15:30 (мск) временно приостановлено водоснабжение в микрорайонах Придонской и Подклетное. Подвоз воды с 17:00 (мск) будет организован у дома №17 по улице 232 Стрелковой Дивизии", - говорится в сообщении. В микрорайонах Придонской и Подклетное в общей сложности проживают свыше 20 тысяч человек. Также из-за аварийно-восстановительных работ сокращен маршрут трех автобусов, которые ездят в микрорайон Придонской.
https://ria.ru/20230121/avariya-1846467624.html
https://ria.ru/20230119/otoplenie-1846028453.html
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происшествия, жкх, воронеж
Происшествия, ЖКХ, Воронеж
17:56 21.01.2023
 
В Воронеже более 20 тысяч жителей остались без воды из-за аварии

Мэрия Воронежа: более 20 тысяч жителей остались без воды из-за коммунальной аварии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Отключение воды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 21 янв - РИА Новости. Коммунальная авария оставила без воды жителей двух микрорайонов Воронежа, где в общей сложности проживают свыше 20 тысяч человек, сообщает в субботу мэрия города.
Городские власти ранее сообщили, что районе дома № 17 по улице 232 Стрелковой дивизии микрорайона Придонской поврежден водопровод предположительно диаметром 300 миллиметров. В связи с этим планировалось переключение потребителей на резервные линии подачи воды.
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
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"Специалисты "РВК-Воронеж" (Росводоканал Воронеж) продолжают восстановительные работы на водопроводной линии диаметром 300 миллиметров в районе дома №17 по улице 232 Стрелковой Дивизии. Для их проведения с 15:30 (мск) временно приостановлено водоснабжение в микрорайонах Придонской и Подклетное. Подвоз воды с 17:00 (мск) будет организован у дома №17 по улице 232 Стрелковой Дивизии", - говорится в сообщении.
В микрорайонах Придонской и Подклетное в общей сложности проживают свыше 20 тысяч человек.
Также из-за аварийно-восстановительных работ сокращен маршрут трех автобусов, которые ездят в микрорайон Придонской.
Радиатор отопления - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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