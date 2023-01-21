https://ria.ru/20230121/vizit-1846491977.html

В Тегеране сообщили о предстоящем визите Володина

В Тегеране сообщили о предстоящем визите Володина - РИА Новости, 21.01.2023

В Тегеране сообщили о предстоящем визите Володина

Глава отдела по связям с общественностью парламента Ирана Мохаммад Садекиян сообщил РИА Новости, что 23 января ожидается визит спикера Государственной думы РФ... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T18:08

2023-01-21T18:08

2023-01-21T19:02

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ТЕГЕРАН, 21 янв – РИА Новости. Глава отдела по связям с общественностью парламента Ирана Мохаммад Садекиян сообщил РИА Новости, что 23 января ожидается визит спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина в Тегеран, где он планирует обсудить договоренности Москвы и Тегерана в сфере транспорта, энергетики и инвестиций.В конце декабря в парламенте Ирана заявили, что располагают программой визита спикера российской Госдумы в Тегеран. В минувший вторник Володин сообщил, что до конца января посетит Иран, однако конкретной даты он не назвал."Спикер ГД РФ посетит Иран послезавтра, в понедельник, во главе делегации от российского парламента", - сказал Садекиян.Он отметил, что Володин встретится в Тегеране со спикером иранского парламента Мухаммадом Бакером Галибафом и рядом других иранских официальных лиц, обсудит вопросы ускорения реализации договоренностей, заключенных между Россией и Ираном, в том числе в сферах транзита, инвестиций и энергетики, а также обсудит содействие деятельности бизнесменов Москвы и Тегерана.По словам иранского политика, в рамках визита в Тегеран состоится также заседание Высшей комиссии по парламентскому сотрудничеству между Ираном и РФ.Последняя встреча Володина с представителем иранского парламента состоялась 5 декабря 2022 года на полях 15-го заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Тогда он провел переговоры с председателем комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Вахидом Джалалзаде. Стороны обсудили пути развития и расширения парламентского сотрудничества между Ираном и Россией.

https://ria.ru/20230119/putin-1846013995.html

https://ria.ru/20230117/sanktsii-1845486255.html

тегеран (город)

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тегеран (город), в мире, вячеслав володин, иран, россия, госдума рф