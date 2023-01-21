https://ria.ru/20230121/vizit-1846491977.html
В Тегеране сообщили о предстоящем визите Володина
В Тегеране сообщили о предстоящем визите Володина - РИА Новости, 21.01.2023
В Тегеране сообщили о предстоящем визите Володина
Глава отдела по связям с общественностью парламента Ирана Мохаммад Садекиян сообщил РИА Новости, что 23 января ожидается визит спикера Государственной думы РФ... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T18:08
2023-01-21T18:08
2023-01-21T19:02
тегеран (город)
в мире
вячеслав володин
иран
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754173718_0:166:2049:1318_1920x0_80_0_0_912abe61809bdbd492e7a257aef6257a.jpg
ТЕГЕРАН, 21 янв – РИА Новости. Глава отдела по связям с общественностью парламента Ирана Мохаммад Садекиян сообщил РИА Новости, что 23 января ожидается визит спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина в Тегеран, где он планирует обсудить договоренности Москвы и Тегерана в сфере транспорта, энергетики и инвестиций.В конце декабря в парламенте Ирана заявили, что располагают программой визита спикера российской Госдумы в Тегеран. В минувший вторник Володин сообщил, что до конца января посетит Иран, однако конкретной даты он не назвал."Спикер ГД РФ посетит Иран послезавтра, в понедельник, во главе делегации от российского парламента", - сказал Садекиян.Он отметил, что Володин встретится в Тегеране со спикером иранского парламента Мухаммадом Бакером Галибафом и рядом других иранских официальных лиц, обсудит вопросы ускорения реализации договоренностей, заключенных между Россией и Ираном, в том числе в сферах транзита, инвестиций и энергетики, а также обсудит содействие деятельности бизнесменов Москвы и Тегерана.По словам иранского политика, в рамках визита в Тегеран состоится также заседание Высшей комиссии по парламентскому сотрудничеству между Ираном и РФ.Последняя встреча Володина с представителем иранского парламента состоялась 5 декабря 2022 года на полях 15-го заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Тогда он провел переговоры с председателем комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Вахидом Джалалзаде. Стороны обсудили пути развития и расширения парламентского сотрудничества между Ираном и Россией.
https://ria.ru/20230119/putin-1846013995.html
https://ria.ru/20230117/sanktsii-1845486255.html
тегеран (город)
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754173718_0:102:2048:1638_1920x0_80_0_0_86415c0069159539e1bff8a0c8955514.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тегеран (город), в мире, вячеслав володин, иран, россия, госдума рф
Тегеран (город), В мире, Вячеслав Володин, Иран, Россия, Госдума РФ
18:08 21.01.2023 (обновлено: 19:02 21.01.2023)
В Тегеране сообщили о предстоящем визите Володина
В Тегеране сообщили, что 23 января ожидают визит спикера Госдумы России Володина
ТЕГЕРАН, 21 янв – РИА Новости. Глава отдела по связям с общественностью парламента Ирана Мохаммад Садекиян сообщил РИА Новости, что 23 января ожидается визит спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина в Тегеран, где он планирует обсудить договоренности Москвы и Тегерана в сфере транспорта, энергетики и инвестиций.
В конце декабря в парламенте Ирана заявили, что располагают программой визита спикера российской Госдумы
в Тегеран. В минувший вторник Володин сообщил, что до конца января посетит Иран, однако конкретной даты он не назвал.
"Спикер ГД РФ посетит Иран послезавтра, в понедельник, во главе делегации от российского парламента", - сказал Садекиян.
Он отметил, что Володин встретится в Тегеране со спикером иранского парламента Мухаммадом Бакером Галибафом и рядом других иранских официальных лиц, обсудит вопросы ускорения реализации договоренностей, заключенных между Россией и Ираном, в том числе в сферах транзита, инвестиций и энергетики, а также обсудит содействие деятельности бизнесменов Москвы и Тегерана.
По словам иранского политика, в рамках визита в Тегеран состоится также заседание Высшей комиссии по парламентскому сотрудничеству между Ираном и РФ.
Последняя встреча Володина с представителем иранского парламента состоялась 5 декабря 2022 года на полях 15-го заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Тогда он провел переговоры с председателем комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Вахидом Джалалзаде. Стороны обсудили пути развития и расширения парламентского сотрудничества между Ираном и Россией.