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Британский вертолет Sea King прибыл на Украину в качестве военной помощи

Британский вертолет Sea King прибыл на Украину в качестве военной помощи - РИА Новости, 21.01.2023

Британский вертолет Sea King прибыл на Украину в качестве военной помощи

Украина получила вертолет Sea King, который Великобритания передала в качестве военной помощи, сообщает украинский министр обороны Алексей Резников. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T23:08

2023-01-21T23:08

2023-01-21T23:08

специальная военная операция на украине

в мире

алексей резников

бен уоллес

сергей лавров

украина

россия

великобритания

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Украина получила вертолет Sea King, который Великобритания передала в качестве военной помощи, сообщает украинский министр обороны Алексей Резников. В ноябре 2022 года газета Times сообщала, что Великобритания передаст Украине три вертолета Sea King и 10 тысяч артиллерийских снарядов в качестве нового пакета военной помощи. "Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря на Украине! Это мощное усиление для ВМС Украины. Наше сотрудничество будет и дальше увеличиваться. Спасибо (министру обороны Великобритании - ред.) Бену Уоллесу", - написал Резников в Twitter. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, алексей резников, бен уоллес, сергей лавров, украина, россия, великобритания, нато