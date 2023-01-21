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В "Росэнергоатоме" заявили о попытках вербовки Киевом сотрудников ЗАЭС - РИА Новости, 21.01.2023
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В "Росэнергоатоме" заявили о попытках вербовки Киевом сотрудников ЗАЭС
В "Росэнергоатоме" заявили о попытках вербовки Киевом сотрудников ЗАЭС - РИА Новости, 21.01.2023
В "Росэнергоатоме" заявили о попытках вербовки Киевом сотрудников ЗАЭС
Украина все активнее пытается вербовать сотрудников Запорожской АЭС, запугивает и членов их семей, заявил в интервью РИА Новости советник гендиректора... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T08:02
2023-01-21T08:38
росэнергоатом
запорожская аэс
киев
запорожская область
энергодар
безопасность
украина
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ЭНЕРГОДАР, 21 янв — РИА Новости. Украина все активнее пытается вербовать сотрудников Запорожской АЭС, запугивает и членов их семей, заявил в интервью РИА Новости советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.По словам собеседника агентства, все это создает трудности в работе с персоналом, и пока что рано говорить о заполнении всех вакансий."Несмотря ни на что, мы идем вперед. Люди все равно подписывают контракты. Таких контрактов уже более трех тысяч", — отметил советник гендиректора "Росэнергоатома".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания вокруг ЗАЭС зоны безопасности. В Москве подчеркивали, что нужно требовать от киевского режима прекращения обстрелов станции.
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киев
запорожская область
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росэнергоатом, запорожская аэс, киев, запорожская область, энергодар, безопасность, украина
Росэнергоатом, Запорожская АЭС, Киев, Запорожская область, Энергодар, Безопасность, Украина
08:02 21.01.2023 (обновлено: 08:38 21.01.2023)
 
В "Росэнергоатоме" заявили о попытках вербовки Киевом сотрудников ЗАЭС

"Росэнергоатом": Киев активизировал попытки вербовки сотрудников Запорожской АЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 21 янв — РИА Новости. Украина все активнее пытается вербовать сотрудников Запорожской АЭС, запугивает и членов их семей, заявил в интервью РИА Новости советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
"Нам известно, что активизирована работа по вербовке людей из числа сотрудников. Был период, когда спецслужбы Украины относительно успокоились, а сейчас наступил период активизации. Вербовка осуществляется разными методами, в том числе и по телефону", — сказал он.
По словам собеседника агентства, все это создает трудности в работе с персоналом, и пока что рано говорить о заполнении всех вакансий.
"Несмотря ни на что, мы идем вперед. Люди все равно подписывают контракты. Таких контрактов уже более трех тысяч", — отметил советник гендиректора "Росэнергоатома".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.
Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания вокруг ЗАЭС зоны безопасности. В Москве подчеркивали, что нужно требовать от киевского режима прекращения обстрелов станции.
Советник гендиректора Росэнергоатома об устранении повреждений на ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
Вчера, 15:17Специальная военная операция на Украине
На ЗАЭС устранили все критически важные повреждения инфраструктуры
 
РосэнергоатомЗапорожская АЭСКиевЗапорожская областьЭнергодарБезопасностьУкраина
 
 
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