08:02 21.01.2023 (обновлено: 08:38 21.01.2023)
В "Росэнергоатоме" заявили о попытках вербовки Киевом сотрудников ЗАЭС
"Росэнергоатом": Киев активизировал попытки вербовки сотрудников Запорожской АЭС
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
ЭНЕРГОДАР, 21 янв — РИА Новости. Украина все активнее пытается вербовать сотрудников Запорожской АЭС, запугивает и членов их семей, заявил в интервью РИА Новости советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
"Нам известно, что активизирована работа по вербовке людей из числа сотрудников. Был период, когда спецслужбы Украины относительно успокоились, а сейчас наступил период активизации. Вербовка осуществляется разными методами, в том числе и по телефону", — сказал он.
По словам собеседника агентства, все это создает трудности в работе с персоналом, и пока что рано говорить о заполнении всех вакансий.
"Несмотря ни на что, мы идем вперед. Люди все равно подписывают контракты. Таких контрактов уже более трех тысяч", — отметил советник гендиректора "Росэнергоатома".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.
Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания вокруг ЗАЭС зоны безопасности. В Москве подчеркивали, что нужно требовать от киевского режима прекращения обстрелов станции.