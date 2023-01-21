https://ria.ru/20230121/verbovka-1846417410.html

В "Росэнергоатоме" заявили о попытках вербовки Киевом сотрудников ЗАЭС

В "Росэнергоатоме" заявили о попытках вербовки Киевом сотрудников ЗАЭС - РИА Новости, 21.01.2023

В "Росэнергоатоме" заявили о попытках вербовки Киевом сотрудников ЗАЭС

Украина все активнее пытается вербовать сотрудников Запорожской АЭС, запугивает и членов их семей, заявил в интервью РИА Новости советник гендиректора... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T08:02

2023-01-21T08:02

2023-01-21T08:38

росэнергоатом

запорожская аэс

киев

запорожская область

энергодар

безопасность

украина

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ЭНЕРГОДАР, 21 янв — РИА Новости. Украина все активнее пытается вербовать сотрудников Запорожской АЭС, запугивает и членов их семей, заявил в интервью РИА Новости советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.По словам собеседника агентства, все это создает трудности в работе с персоналом, и пока что рано говорить о заполнении всех вакансий."Несмотря ни на что, мы идем вперед. Люди все равно подписывают контракты. Таких контрактов уже более трех тысяч", — отметил советник гендиректора "Росэнергоатома".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания вокруг ЗАЭС зоны безопасности. В Москве подчеркивали, что нужно требовать от киевского режима прекращения обстрелов станции.

https://ria.ru/20230120/zaes-1846283553.html

киев

запорожская область

энергодар

украина

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

росэнергоатом, запорожская аэс, киев, запорожская область, энергодар, безопасность, украина