https://ria.ru/20230121/vatikan-1846452602.html

В Ватикане выразили озабоченность из-за поставок оружия Киеву

В Ватикане выразили озабоченность из-за поставок оружия Киеву - РИА Новости, 21.01.2023

В Ватикане выразили озабоченность из-за поставок оружия Киеву

Глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер выразил озабоченность в связи с поставками новых вооружений на Украину. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T13:33

2023-01-21T13:33

2023-01-21T13:33

в мире

ватикан

россия

украина

андрей ермак

нато

владимир зеленский

франциск (хорхе марио бергольо)

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РИМ, 21 янв – РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер выразил озабоченность в связи с поставками новых вооружений на Украину. "Мы всегда утверждали, что Украина имеет право на защиту, но это должна быть соразмерная защита", - заявил Галлахер журналистам в ходе публичного мероприятия в Риме. "Чего мы не хотим и чего, я полагаю, не хочет никто, чтобы именно это стало причиной обострения конфликта", - приводит слова архиепископа информационный портал Vatican News. Руководитель ватиканской дипломатии вновь подтвердил, что Святой престол готов содействовать разрешению конфликта на Украине, но указал, что "в настоящий момент амбиции воюющих сторон не соответствуют крупной мирной инициативе". Он подчеркнул, что для достижения справедливого мира нужны переговоры, но "не похоже, что стороны готовы или что они говорят на языке, когда один может принять предложения другого". Галлахер отметил, что в сложившихся условиях папа Римский Франциск не поедет на Украину, куда его не раз приглашали Владимир Зеленский и другие представители киевских властей. "Папа всегда помнит об этом приглашении, но, думаю, что он хочет совершить этот визит в более подходящий момент, а пока, похоже, такой момент не настал", - указал куриальный прелат, напомнив о том, что произошло на православное Рождество, когда Киев отказался соблюдать предложенное Россией перемирие. На прошлой неделе глава офиса Зеленского Андрей Ермак дал интервью итальянскому телеканалу SkyTg24, в котором заявил, что "пришло время папе Римскому посетить Украину" и "дать ясный сигнал, что Россия должна остановить то, что она начала, выведя свои войска из Украины". Галлахер также отметил, что поддерживает постоянные контакты с посольством РФ в Ватикане. В этой связи он указал, что "население России поддерживает политику своего правительства". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221220/feyki-1839895254.html

https://ria.ru/20230110/ukraina-1843923444.html

https://ria.ru/20221216/izvineniya-1839033981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ватикан, россия, украина, андрей ермак, нато, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо)