https://ria.ru/20230121/ukraina-1846516196.html

Украинка заявила о "подставе" со стороны организаторов "Мисс Вселенная"

Украинка заявила о "подставе" со стороны организаторов "Мисс Вселенная" - РИА Новости, 21.01.2023

Украинка заявила о "подставе" со стороны организаторов "Мисс Вселенная"

Организаторы конкурса красоты "Мисс Вселенная" в Орландо не дали слово украинской конкурсантке Виктории Апанасенко, чтобы не допустить провокации. Об этом она... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T22:23

2023-01-21T22:23

2023-01-21T22:23

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Организаторы конкурса красоты "Мисс Вселенная" в Орландо не дали слово украинской конкурсантке Виктории Апанасенко, чтобы не допустить провокации. Об этом она рассказала в интервью украинскому изданию KP."Других девушек пригласили на сцену для вручения награды во время финала, а меня — нет. Со мной записали видео за день до финала. Я думала, что это вообще тестовое видео, а его потом показали во время трансляции. Но микрофон мне не дали", — призналась Апанасенко.Журналист предположил, что украинку не пригласили специально, чтобы она ничего не сказала о конфликте в прямом эфире."Я думала, что меня пригласят на сцену для вручения награды, и я смогу что-нибудь сказать. <...> Мне не дали даже 20 секунд. Я не просила большего. Мне очень хотелось напомнить большой аудитории в прямом эфире, что конфликт продолжается", — подтвердила модель.Ранее в Сети распространились кадры, на которых Апанасенко закатила истерику из-за нежелания стоять рядом с обладательницей титула "Мисс Россия — 2022" Анной Линниковой на совместной фотографии.Конкурс этого года проходил в американском городе Новый Орлеан. Новой Мисс Вселенная стала представительница США Р'Бонни Габриэль. Второе и третье место заняли участницы из Венесуэлы и Доминиканской Республики. Россиянка Анна Линникова и украинка отсеялись еще на этапе отбора 16 полуфиналисток. Однако Апанасенко вручили специальную награду Spirit of Carnival Award.

https://ria.ru/20230121/arestovich-1846498542.html

https://ria.ru/20230121/zelenskiy-1846490702.html

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844665849.html

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Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

орландо, новый орлеан, в мире, украина, россия