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Украинка заявила о "подставе" со стороны организаторов "Мисс Вселенная" - РИА Новости, 21.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230121/ukraina-1846516196.html
Украинка заявила о "подставе" со стороны организаторов "Мисс Вселенная"
Украинка заявила о "подставе" со стороны организаторов "Мисс Вселенная" - РИА Новости, 21.01.2023
Украинка заявила о "подставе" со стороны организаторов "Мисс Вселенная"
Организаторы конкурса красоты "Мисс Вселенная" в Орландо не дали слово украинской конкурсантке Виктории Апанасенко, чтобы не допустить провокации. Об этом она... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T22:23
2023-01-21T22:23
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Организаторы конкурса красоты "Мисс Вселенная" в Орландо не дали слово украинской конкурсантке Виктории Апанасенко, чтобы не допустить провокации. Об этом она рассказала в интервью украинскому изданию KP."Других девушек пригласили на сцену для вручения награды во время финала, а меня — нет. Со мной записали видео за день до финала. Я думала, что это вообще тестовое видео, а его потом показали во время трансляции. Но микрофон мне не дали", — призналась Апанасенко.Журналист предположил, что украинку не пригласили специально, чтобы она ничего не сказала о конфликте в прямом эфире."Я думала, что меня пригласят на сцену для вручения награды, и я смогу что-нибудь сказать. &lt;...&gt; Мне не дали даже 20 секунд. Я не просила большего. Мне очень хотелось напомнить большой аудитории в прямом эфире, что конфликт продолжается", — подтвердила модель.Ранее в Сети распространились кадры, на которых Апанасенко закатила истерику из-за нежелания стоять рядом с обладательницей титула "Мисс Россия — 2022" Анной Линниковой на совместной фотографии.Конкурс этого года проходил в американском городе Новый Орлеан. Новой Мисс Вселенная стала представительница США Р'Бонни Габриэль. Второе и третье место заняли участницы из Венесуэлы и Доминиканской Республики. Россиянка Анна Линникова и украинка отсеялись еще на этапе отбора 16 полуфиналисток. Однако Апанасенко вручили специальную награду Spirit of Carnival Award.
https://ria.ru/20230121/arestovich-1846498542.html
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орландо, новый орлеан, в мире, украина, россия
Шоубиз, Орландо, Новый Орлеан, В мире, Украина, Россия
22:23 21.01.2023
 
Украинка заявила о "подставе" со стороны организаторов "Мисс Вселенная"

Украинской участнице "Мисс Вселенная" Апанасенко не дали высказаться против России

© AP Photo / Gerald Herbert"Мисс Украина" Виктория Апанасенко на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023"
Мисс Украина Виктория Апанасенко на конкурсе красоты Мисс Вселенная-2023 - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© AP Photo / Gerald Herbert
"Мисс Украина" Виктория Апанасенко на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Организаторы конкурса красоты "Мисс Вселенная" в Орландо не дали слово украинской конкурсантке Виктории Апанасенко, чтобы не допустить провокации. Об этом она рассказала в интервью украинскому изданию KP.
"Других девушек пригласили на сцену для вручения награды во время финала, а меня — нет. Со мной записали видео за день до финала. Я думала, что это вообще тестовое видео, а его потом показали во время трансляции. Но микрофон мне не дали", — призналась Апанасенко.
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Журналист предположил, что украинку не пригласили специально, чтобы она ничего не сказала о конфликте в прямом эфире.
"Я думала, что меня пригласят на сцену для вручения награды, и я смогу что-нибудь сказать. <...> Мне не дали даже 20 секунд. Я не просила большего. Мне очень хотелось напомнить большой аудитории в прямом эфире, что конфликт продолжается", — подтвердила модель.
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Ранее в Сети распространились кадры, на которых Апанасенко закатила истерику из-за нежелания стоять рядом с обладательницей титула "Мисс Россия — 2022" Анной Линниковой на совместной фотографии.
Конкурс этого года проходил в американском городе Новый Орлеан. Новой Мисс Вселенная стала представительница США Р'Бонни Габриэль. Второе и третье место заняли участницы из Венесуэлы и Доминиканской Республики. Россиянка Анна Линникова и украинка отсеялись еще на этапе отбора 16 полуфиналисток. Однако Апанасенко вручили специальную награду Spirit of Carnival Award.
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