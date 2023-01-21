https://ria.ru/20230121/ukraina-1846464362.html

Американский полковник рассказал о попытке США обмануть Путина

Американский полковник рассказал о попытке США обмануть Путина - РИА Новости, 21.01.2023

Американский полковник рассказал о попытке США обмануть Путина

Соединенные Штаты хотели обманом победить Владимира Путина при помощи Украины, снабжая ее натовской техникой, заявил на YouTube-канале Judging Freedom... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T15:23

2023-01-21T15:23

2023-01-21T20:17

в мире

владимир путин

россия

киев

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вооруженные силы украины

сша

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты хотели обманом победить Владимира Путина при помощи Украины, снабжая ее натовской техникой, заявил на YouTube-канале Judging Freedom экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор."Вашингтону так понравилась идея, что русские якобы слабые и некомпетентные, что они решили вмешаться (в украинский кризис. — Прим. ред.) и с тех пор продолжают наращивать свое присутствие", — отметил он.По словам военного, Белому дому не удалось провернуть этот трюк против Москвы, поскольку рассуждения о якобы плачевном положении российских вооруженных сил были далеки от действительности."В конечном итоге ВСУ исчерпали все свои возможности, а Россия, очевидно, достигла пика", — считает Макгрегор.Сейчас Украина находится на грани полного уничтожения, а поставки западных вооружений едва ли смогут изменить исход конфликта, подытожил он.С 24 февраля проходит военная спецоперация по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей.

https://ria.ru/20230121/sholts-1846426278.html

https://ria.ru/20230121/ukraina-1846423042.html

https://ria.ru/20230121/postavki-1846334314.html

россия

киев

украина

сша

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в мире, владимир путин, россия, киев, украина, вооруженные силы украины, сша