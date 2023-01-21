Рейтинг@Mail.ru
Эксперты оценили выгоду США от передачи Киеву оружия НАТО - РИА Новости, 21.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230121/ukraina-1846453725.html
Эксперты оценили выгоду США от передачи Киеву оружия НАТО
Эксперты оценили выгоду США от передачи Киеву оружия НАТО - РИА Новости, 21.01.2023
Эксперты оценили выгоду США от передачи Киеву оружия НАТО
Восполнение вооружений, переданных Украине союзниками США по НАТО, может привести к продажам американской военной техники на сумму примерно 21,7 миллиарда... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T13:45
2023-01-21T13:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_40f682906d641812f7affafe20f1b3bd.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Восполнение вооружений, переданных Украине союзниками США по НАТО, может привести к продажам американской военной техники на сумму примерно 21,7 миллиарда долларов, сообщила организация Foundation for Defense of Democracies (FDD). Согласно заявлению на сайте организации, исследование показало, что такую сумму могут принести продажи зарубежным странам в рамках программы военных продаж США (Foreign Military Sales, FMS) или же прямые коммерческие продажи со стороны американской промышленности. Вместе с тем издание Defense News отмечает, что этот анализ "несколько неточен, учитывая неопределенность в прогнозировании будущих решений союзных правительств". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230121/zapad-1846366533.html
https://ria.ru/20230121/postavki-1846334314.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ec6a9f870479517064b0f47ceabe226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, НАТО, Вооруженные силы Украины
13:45 21.01.2023
 
Эксперты оценили выгоду США от передачи Киеву оружия НАТО

FDD: восполнение переданного Киеву оружия НАТО может принести США 21,7 миллиарда долларов

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Восполнение вооружений, переданных Украине союзниками США по НАТО, может привести к продажам американской военной техники на сумму примерно 21,7 миллиарда долларов, сообщила организация Foundation for Defense of Democracies (FDD).
Согласно заявлению на сайте организации, исследование показало, что такую сумму могут принести продажи зарубежным странам в рамках программы военных продаж США (Foreign Military Sales, FMS) или же прямые коммерческие продажи со стороны американской промышленности.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус, глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников во время встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн в Германии - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
Вчера, 08:00
Запад начинает против России операцию "Барбаросса-2"
Вместе с тем издание Defense News отмечает, что этот анализ "несколько неточен, учитывая неопределенность в прогнозировании будущих решений союзных правительств".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Маховик раскручивается". На что решились в НАТО
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала