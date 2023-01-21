https://ria.ru/20230121/ukraina-1846453725.html
Эксперты оценили выгоду США от передачи Киеву оружия НАТО
Эксперты оценили выгоду США от передачи Киеву оружия НАТО - РИА Новости, 21.01.2023
Эксперты оценили выгоду США от передачи Киеву оружия НАТО
Восполнение вооружений, переданных Украине союзниками США по НАТО, может привести к продажам американской военной техники на сумму примерно 21,7 миллиарда... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T13:45
2023-01-21T13:45
2023-01-21T13:45
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Восполнение вооружений, переданных Украине союзниками США по НАТО, может привести к продажам американской военной техники на сумму примерно 21,7 миллиарда долларов, сообщила организация Foundation for Defense of Democracies (FDD). Согласно заявлению на сайте организации, исследование показало, что такую сумму могут принести продажи зарубежным странам в рамках программы военных продаж США (Foreign Military Sales, FMS) или же прямые коммерческие продажи со стороны американской промышленности. Вместе с тем издание Defense News отмечает, что этот анализ "несколько неточен, учитывая неопределенность в прогнозировании будущих решений союзных правительств". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230121/zapad-1846366533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, сша, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, НАТО, Вооруженные силы Украины
Эксперты оценили выгоду США от передачи Киеву оружия НАТО
FDD: восполнение переданного Киеву оружия НАТО может принести США 21,7 миллиарда долларов