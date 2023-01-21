https://ria.ru/20230121/ukraina-1846453725.html

Эксперты оценили выгоду США от передачи Киеву оружия НАТО

Эксперты оценили выгоду США от передачи Киеву оружия НАТО - РИА Новости, 21.01.2023

Эксперты оценили выгоду США от передачи Киеву оружия НАТО

Восполнение вооружений, переданных Украине союзниками США по НАТО, может привести к продажам американской военной техники на сумму примерно 21,7 миллиарда... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T13:45

2023-01-21T13:45

2023-01-21T13:45

специальная военная операция на украине

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нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Восполнение вооружений, переданных Украине союзниками США по НАТО, может привести к продажам американской военной техники на сумму примерно 21,7 миллиарда долларов, сообщила организация Foundation for Defense of Democracies (FDD). Согласно заявлению на сайте организации, исследование показало, что такую сумму могут принести продажи зарубежным странам в рамках программы военных продаж США (Foreign Military Sales, FMS) или же прямые коммерческие продажи со стороны американской промышленности. Вместе с тем издание Defense News отмечает, что этот анализ "несколько неточен, учитывая неопределенность в прогнозировании будущих решений союзных правительств". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230121/zapad-1846366533.html

https://ria.ru/20230121/postavki-1846334314.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, сша, нато, вооруженные силы украины