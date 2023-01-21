https://ria.ru/20230121/ukraina-1846448998.html

СМИ раскрыли возможную схему поставки систем ПВО Украине

СМИ раскрыли возможную схему поставки систем ПВО Украине - РИА Новости, 21.01.2023

СМИ раскрыли возможную схему поставки систем ПВО Украине

Италия изучает возможность передачи системы ПВО Samp/T Словакии, которая, в свою очередь, направит свой комплекс Patriot Украине, пишет в субботу газета... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T13:01

2023-01-21T13:01

2023-01-21T13:01

специальная военная операция на украине

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словакия

вооруженные силы украины

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РИМ, 21 янв – РИА Новости. Италия изучает возможность передачи системы ПВО Samp/T Словакии, которая, в свою очередь, направит свой комплекс Patriot Украине, пишет в субботу газета Corriere della Sera. Ранее местные СМИ сообщали, что Италия обсуждает отправку на Украину батареи ПВО среднего радиуса действия Samp/T совместного с Францией производства. В материале Corriere о встрече контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн в Германии утверждается, что современную систему может получить Словакия. "На изучении находится операция", отмечает издание, при которой словацкое правительство направит американский комплекс Patriot на территорию Германии, где обучение по его применению пройдут украинские военные, после чего Patriot попадет на Украину. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто в субботнем интервью Corriere дважды не ответил на вопрос об отправке Samp/T на Украину. "Мы собрались здесь, на базе Рамштайн, чтобы посмотреть, что может сделать каждая страна. Не все могут всё, но вместе они могут многое", - сказал министр. Отвечая на уточняющий вопрос, Крозетто заявил, что "Италия направит дополнительную помощь после утверждения шестого декрета". "И Украина, и другие страны довольны той помощью, которую Италия оказывала и будет оказывать. Содержание (пяти декретов - ред.), как известно, было засекречено", - сообщил глава Минобороны. Военное ведомство, сообщая об участии Крозетто во встрече НАТО и союзников, заявило, что министр заверил Украину в продолжении итальянской поддержки. Крозетто "пояснил, что каждая страна будет вносить свой вклад, предоставляя военную технику (противоракетные батареи и наземные транспортные средства), чтобы помочь украинской обороне...", говорится в сообщении Минобороны. Ранее итальянские СМИ писали, что решение о поставках систем ПВО на Украину отложено до февраля. Причиной задержки называлось трения в правящей коалиции, высокая цена ЗРК Samp/T и их малое количество у итальянских вооруженных сил – всего на вооружении Италии находятся пять комплексов. Полная стоимость одной батареи якобы составляет 750 миллионов евро, но тот вариант, который Италия якобы может предоставить Украине, стоил бы 250 миллионов, так как другая часть комплекса может быть поставлена Францией. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 27 декабря провела разговор с Владимиром Зеленским. Он сообщил, что Мелони проинформировала об обсуждении передачи Киеву систем ПВО. Затем вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни подтвердил, что в рамках шестого пакета итальянской военной помощи Киеву правительство обсуждает с французской стороной поставку систем ПВО. Правительство Мелони 1 декабря приняло специальный декрет, который предусматривает продолжение разнообразной помощи Украине в 2023 году, включая поставки вооружений. Перечень военной техники и оборудования, направляемых Римом на Украину, засекречен. Как ранее сообщила Corriere della Sera, "согласно источникам в НАТО, на данный момент Италия отправила Киеву оружие на сумму от 300 до 500 миллионов евро". По сообщению газеты la Repubblica, военная поддержка Украины обошлась Италии в около 1 миллиарда евро, включая стоимость вооружений и транспортные расходы. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

https://ria.ru/20230121/zapad-1846366533.html

https://ria.ru/20230121/postavki-1846334314.html

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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