https://ria.ru/20230121/ukraina-1846427614.html

В Раде зарегистрировали проект о лишении госнаград "артистов-предателей"

В Раде зарегистрировали проект о лишении госнаград "артистов-предателей" - РИА Новости, 21.01.2023

В Раде зарегистрировали проект о лишении госнаград "артистов-предателей"

Законопроект о лишении госнаград артистов, "зарекомендовавших себя как предатели", зарегистрирован в Верховной раде Украины, сообщил украинский министр культуры РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T09:47

2023-01-21T09:47

2023-01-21T09:47

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Законопроект о лишении госнаград артистов, "зарекомендовавших себя как предатели", зарегистрирован в Верховной раде Украины, сообщил украинский министр культуры Александр Ткаченко. "Наконец-то у нас появится механизм лишения государственных наград артистов, зарекомендовавших себя как предатели. Депутаты взяли наработку Министерства культуры и информационной политики Украины и зарегистрировали соответствующий законопроект", - написал Ткаченко на своей странице в соцсети. Министр добавил, что в основе документа также использовался законопроект о "депушкинизации", из которого заимствовали процедуру вывода из реестра монументов "советского и тоталитарного прошлого". Ткаченко заявил, что вместе с депутатами продолжит работу над более широким законом о дальнейшей "деколонизации, сувернизации и избавления от тоталитарного прошлого" культурного пространства Украины. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230109/teatry-1843763765.html

https://ria.ru/20230112/ukraina-1844356763.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, верховная рада украины