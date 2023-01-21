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В Раде зарегистрировали проект о лишении госнаград "артистов-предателей" - РИА Новости, 21.01.2023
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В Раде зарегистрировали проект о лишении госнаград "артистов-предателей"
В Раде зарегистрировали проект о лишении госнаград "артистов-предателей" - РИА Новости, 21.01.2023
В Раде зарегистрировали проект о лишении госнаград "артистов-предателей"
Законопроект о лишении госнаград артистов, "зарекомендовавших себя как предатели", зарегистрирован в Верховной раде Украины, сообщил украинский министр культуры РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T09:47
2023-01-21T09:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Законопроект о лишении госнаград артистов, "зарекомендовавших себя как предатели", зарегистрирован в Верховной раде Украины, сообщил украинский министр культуры Александр Ткаченко. "Наконец-то у нас появится механизм лишения государственных наград артистов, зарекомендовавших себя как предатели. Депутаты взяли наработку Министерства культуры и информационной политики Украины и зарегистрировали соответствующий законопроект", - написал Ткаченко на своей странице в соцсети. Министр добавил, что в основе документа также использовался законопроект о "депушкинизации", из которого заимствовали процедуру вывода из реестра монументов "советского и тоталитарного прошлого". Ткаченко заявил, что вместе с депутатами продолжит работу над более широким законом о дальнейшей "деколонизации, сувернизации и избавления от тоталитарного прошлого" культурного пространства Украины. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230109/teatry-1843763765.html
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в мире, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины
09:47 21.01.2023
 
В Раде зарегистрировали проект о лишении госнаград "артистов-предателей"

Минкульт Украины: проект о лишении госнаград "артистов-предателей" зарегистрировали в Раде

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Законопроект о лишении госнаград артистов, "зарекомендовавших себя как предатели", зарегистрирован в Верховной раде Украины, сообщил украинский министр культуры Александр Ткаченко.
"Наконец-то у нас появится механизм лишения государственных наград артистов, зарекомендовавших себя как предатели. Депутаты взяли наработку Министерства культуры и информационной политики Украины и зарегистрировали соответствующий законопроект", - написал Ткаченко на своей странице в соцсети.
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Министр добавил, что в основе документа также использовался законопроект о "депушкинизации", из которого заимствовали процедуру вывода из реестра монументов "советского и тоталитарного прошлого".
Ткаченко заявил, что вместе с депутатами продолжит работу над более широким законом о дальнейшей "деколонизации, сувернизации и избавления от тоталитарного прошлого" культурного пространства Украины.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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