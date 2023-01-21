09:18 21.01.2023 (обновлено: 14:55 21.01.2023)
Американский военный указал на неприятную для Запада и Украины правду
Подполковник ВС США Дэвис: танки Abrams и Leopard не помогут Украине победить Россию
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные перевозят технику
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные перевозят технику. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Поставка западных танков не поможет Украине переломить ход боевых действий и победить Россию, написал в статье для издания 19FortyFive подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
По его мнению, даже с высокотехнологичной натовской помощью у украинской армии мало шансов вытеснить Россию, поскольку "Абрамсы" и "Леопарды" — это не чудо-оружие, обладание которым приводит к крупным успехам на поле боя.
"Шансы невелики. Если говорить прямо, то исход войны Зеленского против России не будет зависеть от того, получит ли он "Абрамсы" и "Леопарды" или нет. Как это было и в древние времена, войны ведутся и выигрываются или проигрываются людьми, а не машинами", — подчеркнул Дэвис.
Киевский режим уже несколько месяцев требует выделить ему бронетехнику для наступательных действий. Власти Великобритании пообещали Киеву свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams. Камнем преткновения остается вопрос о немецких Leopard — на последней встрече контактной группы НАТО по поддержке Украины союзникам не удалось прийти к единому мнению об их поставках. При этом новый министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что Берлин и далее будет рассматривать этот вопрос.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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