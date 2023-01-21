https://ria.ru/20230121/ukraina-1846423042.html

Американский военный указал на неприятную для Запада и Украины правду

Американский военный указал на неприятную для Запада и Украины правду - РИА Новости, 21.01.2023

Американский военный указал на неприятную для Запада и Украины правду

Поставка западных танков не поможет Украине переломить ход боевых действий и победить Россию, написал в статье для издания 19FortyFive подполковник армии США в... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T09:18

2023-01-21T09:18

2023-01-21T14:55

украина

сергей лавров

россия

германия

вооруженные силы украины

нато

воздушно-космические силы россии

m1 abrams

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Поставка западных танков не поможет Украине переломить ход боевых действий и победить Россию, написал в статье для издания 19FortyFive подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.По его мнению, даже с высокотехнологичной натовской помощью у украинской армии мало шансов вытеснить Россию, поскольку "Абрамсы" и "Леопарды" — это не чудо-оружие, обладание которым приводит к крупным успехам на поле боя.Киевский режим уже несколько месяцев требует выделить ему бронетехнику для наступательных действий. Власти Великобритании пообещали Киеву свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams. Камнем преткновения остается вопрос о немецких Leopard — на последней встрече контактной группы НАТО по поддержке Украины союзникам не удалось прийти к единому мнению об их поставках. При этом новый министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что Берлин и далее будет рассматривать этот вопрос.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230120/krym-1846395870.html

украина

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

украина, сергей лавров, россия, германия, вооруженные силы украины, нато, воздушно-космические силы россии, m1 abrams, политика