https://ria.ru/20230121/ugrozy-1846483227.html

Кандидату в президенты Чехии пришло письмо с угрозами

Кандидату в президенты Чехии пришло письмо с угрозами - РИА Новости, 21.01.2023

Кандидату в президенты Чехии пришло письмо с угрозами

Экс-премьер, долларовый миллиардер и кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу на пресс-конференции, что охрана передала ему письмо на имя его... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T17:17

2023-01-21T17:17

2023-01-21T17:17

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ПРАГА, 21 янв – РИА Новости. Экс-премьер, долларовый миллиардер и кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу на пресс-конференции, что охрана передала ему письмо на имя его жены с угрозами и вложенным в конверт боевым патроном, расследованием данного инцидента занялась полиция. "Сегодня (в субботу) утром охрана передала мне конверт, адресованный моей жене Монике, в нем был боевой патрон и анонимное послание, полное угроз. То есть, речь идет о запугивании кандидата в президенты и членов его семьи, чего не должно быть в свободном обществе. Я сразу сообщил о присланном конверте полиции, которая уже занялась расследованием инцидента", - сказал Бабиш, отказавшись при этом отвечать на вопросы журналистов. По словам Бабиша, атмосфера в социальных сетях и в целом в обществе все более радикализуется. "Вчера (в пятницу) меня впервые в поездке по стране сопровождала моя жена Моника. В городе Яблонце-над-Нисоу она была свидетелем того, как толпа нас оскорбляла и чуть не смяла. Это ненормально, что наши сограждане боятся поддержать меня, потому что в их адрес несутся оскорбления и угрозы. Мои сторонники и избиратели ничего подобного не совершают", - сказал Бабиш. Бабиш также сообщил о том, что он обратился к своего сопернику по второму туру президентских выборов генералу армии в запасе Петру Павелу, а также к лидерам правящих партий с просьбой призвать своих сторонников не нападать на избирателей, имеющих иные политические воззрения. В Чехии 13-14 января состоялся первый тур выборов главы государства, явка в нем составила 68,24%. Экс-глава Военного комитета НАТО генерал армии в запасе Петр Павел получил 35,4% голосов избирателей и занял первое место, экс-премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш с 34,99% занял второе место. Оба вышли во второй тур выборов, который состоится 27-28 января.

https://ria.ru/20221201/ugrozy-1835710985.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, чехия, андрей бабиш, петр павел, нато