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Абрамченко оценила ситуацию с экспортом российских удобрений - РИА Новости, 21.01.2023
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Абрамченко оценила ситуацию с экспортом российских удобрений
Абрамченко оценила ситуацию с экспортом российских удобрений - РИА Новости, 21.01.2023
Абрамченко оценила ситуацию с экспортом российских удобрений
Недружественные государства начали понимать, что отказ от российских минеральных удобрений плохо кончится, Запад уже сейчас смягчает риторику, чтобы возобновить РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T09:28
2023-01-21T09:28
экономика
виктория абрамченко
россия
турция
украина
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Недружественные государства начали понимать, что отказ от российских минеральных удобрений плохо кончится, Запад уже сейчас смягчает риторику, чтобы возобновить торговлю, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "Знаете, по минеральным удобрениям, в качестве результатов прошлого года, мои наблюдения такие: недружественные государства начали понимать, что нельзя отказываться от минеральных удобрений, в том числе российских, это плохо кончится. Уже наметились определенные изменения в официальной позиции недружественных стран для того, чтобы возобновить такую торговлю, смягчается риторика", - отметила она. Зерновая сделка, которую 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, и которая была автоматически продлена в ноябре, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что именно это условие выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Например, Латвия, Эстония и Бельгия продолжают удерживать российскую агропродукцию в портах, возобновление поставок аммиака блокируется Киевом, заявлял недавно посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
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экономика, виктория абрамченко, россия, турция, украина
Экономика, Виктория Абрамченко, Россия, Турция, Украина
09:28 21.01.2023
 
Абрамченко оценила ситуацию с экспортом российских удобрений

Вице-премьер Абрамченко: Запад понял, что отказ от российских удобрений плохо кончится

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКалийные удобрения на складе готовой продукции
Калийные удобрения на складе готовой продукции - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Калийные удобрения на складе готовой продукции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Недружественные государства начали понимать, что отказ от российских минеральных удобрений плохо кончится, Запад уже сейчас смягчает риторику, чтобы возобновить торговлю, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Знаете, по минеральным удобрениям, в качестве результатов прошлого года, мои наблюдения такие: недружественные государства начали понимать, что нельзя отказываться от минеральных удобрений, в том числе российских, это плохо кончится. Уже наметились определенные изменения в официальной позиции недружественных стран для того, чтобы возобновить такую торговлю, смягчается риторика", - отметила она.
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Зерновая сделка, которую 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, и которая была автоматически продлена в ноябре, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений.
Москва неоднократно отмечала, что именно это условие выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Например, Латвия, Эстония и Бельгия продолжают удерживать российскую агропродукцию в портах, возобновление поставок аммиака блокируется Киевом, заявлял недавно посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
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