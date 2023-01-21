https://ria.ru/20230121/udobreniya-1846424588.html

Абрамченко оценила ситуацию с экспортом российских удобрений

Абрамченко оценила ситуацию с экспортом российских удобрений - РИА Новости, 21.01.2023

Абрамченко оценила ситуацию с экспортом российских удобрений

Недружественные государства начали понимать, что отказ от российских минеральных удобрений плохо кончится, Запад уже сейчас смягчает риторику, чтобы возобновить РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T09:28

2023-01-21T09:28

2023-01-21T09:28

экономика

виктория абрамченко

россия

турция

украина

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Недружественные государства начали понимать, что отказ от российских минеральных удобрений плохо кончится, Запад уже сейчас смягчает риторику, чтобы возобновить торговлю, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "Знаете, по минеральным удобрениям, в качестве результатов прошлого года, мои наблюдения такие: недружественные государства начали понимать, что нельзя отказываться от минеральных удобрений, в том числе российских, это плохо кончится. Уже наметились определенные изменения в официальной позиции недружественных стран для того, чтобы возобновить такую торговлю, смягчается риторика", - отметила она. Зерновая сделка, которую 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, и которая была автоматически продлена в ноябре, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что именно это условие выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Например, Латвия, Эстония и Бельгия продолжают удерживать российскую агропродукцию в портах, возобновление поставок аммиака блокируется Киевом, заявлял недавно посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

https://ria.ru/20230119/udobreniya-1845813910.html

https://ria.ru/20221123/udobreniya-1833565828.html

россия

турция

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, виктория абрамченко, россия, турция, украина