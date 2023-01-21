https://ria.ru/20230121/ucheniya-1846430859.html

В Минобороны Белоруссии раскрыли детали совместных с Россией учений

В Минобороны Белоруссии раскрыли детали совместных с Россией учений - РИА Новости, 21.01.2023

В Минобороны Белоруссии раскрыли детали совместных с Россией учений

В Министерстве обороны Белоруссии рассказали о ходе российско-белорусских летно-тактических учений. Видео с маневров ведомство опубликовало в Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T10:20

2023-01-21T10:20

2023-01-21T12:57

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белоруссия

безопасность

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МИНСК, 21 янв — РИА Новости. В Министерстве обороны Белоруссии рассказали о ходе российско-белорусских летно-тактических учений. Видео с маневров ведомство опубликовало в Telegram-канале. На записи можно видеть, как экипажи вертолетов Ми-8МТВ-5 отрабатывают поисково-спасательные действия. "Это досточно сложный элемент. Практически создавались условия, приближенные к боевым: вертолет должен был найти себе площадку, такую, чтобы он сел и безопасно потом взлетел, группа высадилась, <…> экипаж эвакуировали, и дальше — на вертолет и так же скрытно должны были уйти", — говорит в ролике руководитель полетов Александр Федоренко.В Минобороны добавили, что авиационные подразделения со всех аэродромов белорусских ВВС и войск ПВО продолжают выполнять задачи по предназначению. Летно-тактические учения подразделений Вооруженных сил России и Белоруссии, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск Союзного государства, проходят с 16 января по 1 февраля. Их главной целью называется повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач. На маневрах, в частности, планируется отработать ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства, высадку тактического десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых.

https://ria.ru/20230119/voyna-1846037601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белоруссия, безопасность