https://ria.ru/20230121/uagadugu-1846405162.html

СМИ: в Уагадугу прошла демонстрация в поддержку вывода французских войск

СМИ: в Уагадугу прошла демонстрация в поддержку вывода французских войск - РИА Новости, 21.01.2023

СМИ: в Уагадугу прошла демонстрация в поддержку вывода французских войск

Демонстрация в поддержку вывода французских войск из Буркина-Фасо состоялась в столице страны Уагадугу, сообщает издание Burkina24. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T00:33

2023-01-21T00:33

2023-01-21T07:51

в мире

буркина-фасо

уагадугу

франция

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Демонстрация в поддержку вывода французских войск из Буркина-Фасо состоялась в столице страны Уагадугу, сообщает издание Burkina24.В поддержку властей переходного периода, по данным издания, выступили "сотни" человек.Акцию инциировала организация "Коллектив панафриканских лидеров". Она, в частности, поддерживает диверсификацию партнеров страны по борьбе с терроризмом. На фотографиях и видео, размещенных изданием, можно увидеть, что некоторые демонстранты принесли на мероприятие российские флаги.В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.

https://ria.ru/20230114/posolstvo-1844891823.html

буркина-фасо

уагадугу

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в мире, буркина-фасо, уагадугу, франция