https://ria.ru/20230121/uagadugu-1846405162.html
СМИ: в Уагадугу прошла демонстрация в поддержку вывода французских войск
СМИ: в Уагадугу прошла демонстрация в поддержку вывода французских войск - РИА Новости, 21.01.2023
СМИ: в Уагадугу прошла демонстрация в поддержку вывода французских войск
Демонстрация в поддержку вывода французских войск из Буркина-Фасо состоялась в столице страны Уагадугу, сообщает издание Burkina24. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T00:33
2023-01-21T00:33
2023-01-21T07:51
в мире
буркина-фасо
уагадугу
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Демонстрация в поддержку вывода французских войск из Буркина-Фасо состоялась в столице страны Уагадугу, сообщает издание Burkina24.В поддержку властей переходного периода, по данным издания, выступили "сотни" человек.Акцию инциировала организация "Коллектив панафриканских лидеров". Она, в частности, поддерживает диверсификацию партнеров страны по борьбе с терроризмом. На фотографиях и видео, размещенных изданием, можно увидеть, что некоторые демонстранты принесли на мероприятие российские флаги.В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
https://ria.ru/20230114/posolstvo-1844891823.html
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в мире, буркина-фасо, уагадугу, франция
В мире, Буркина-Фасо, Уагадугу, Франция
00:33 21.01.2023 (обновлено: 07:51 21.01.2023)
СМИ: в Уагадугу прошла демонстрация в поддержку вывода французских войск
Burkina24: в Уагадугу прошла демонстрация в поддержку вывода сил Франции из Буркина-Фасо
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Демонстрация в поддержку вывода французских войск из Буркина-Фасо состоялась в столице страны Уагадугу, сообщает
издание Burkina24.
В поддержку властей переходного периода, по данным издания, выступили "сотни" человек.
"Демонстранты призывали к выводу французских военных с базы... в Камбуансе, отъезду посла Франции в Буркина-Фасо Люка Аллада", - говорится в сообщении.
Акцию инциировала организация "Коллектив панафриканских лидеров". Она, в частности, поддерживает диверсификацию партнеров страны по борьбе с терроризмом. На фотографиях и видео, размещенных изданием, можно увидеть, что некоторые демонстранты принесли на мероприятие российские флаги.
В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.
Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель
, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.