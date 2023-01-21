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СМИ: Twitter после покупки Маском потерял 80 процентов сотрудников
СМИ: Twitter после покупки Маском потерял 80 процентов сотрудников - РИА Новости, 21.01.2023
СМИ: Twitter после покупки Маском потерял 80 процентов сотрудников
Компания Twitter с переходом под контроль Илона Маска сократила 80% сотрудников, и сейчас там работают порядка 1,3 тысячи человек, передает телеканал CNBC со... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T04:33
2023-01-21T04:33
2023-01-21T05:56
в мире
илон маск
япония
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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Компания Twitter с переходом под контроль Илона Маска сократила 80% сотрудников, и сейчас там работают порядка 1,3 тысячи человек, передает телеканал CNBC со ссылкой на внутреннюю документацию. Сокращенному штату непросто поддерживать работу социальной сети и добавлять ей новые функции, поэтому Маск, согласно сообщению, разрешил привлечь в помощь сотрудникам Twitter 130 специалистов из других своих компаний, включая Tesla, SpaceX, The Boring Co. "Внутренние документы показывают, что Twitter избавился примерно от 80% своих сотрудников, с тех пор как компанию возглавил Илон Маск, и численность персонала сейчас составляет порядка 1,3 тысячи человек", - передает CNBC. Еще 1,4 тысячи человек числятся в штате компании и получают зарплату, но при этом не работают. В Twitter осталось менее 550 инженеров, до 20 сотрудников сокращена "команда доверия и безопасности", которая отвечает за защиту пользователей, формулируя в том числе рекомендации по поводу редакционной политики. До прихода Маска в Twitter работало 7,5 тысяч человек. Между тем Илон Маск анонсировал в пятницу новую функцию соцсети: в ближайшие месяцы она будет переводить на английский язык и рекомендовать к просмотру публикации представителей "других стран и культур". "В других странах каждый день появляются эпические твиты (особенно в Японии)", - написал он в Twitter.
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в мире, илон маск, япония, tesla motors, spacex
В мире, Илон Маск, Япония, Tesla motors, SpaceX
04:33 21.01.2023 (обновлено: 05:56 21.01.2023)
СМИ: Twitter после покупки Маском потерял 80 процентов сотрудников
CNBC: Twitter с переходом под контроль Маска сократила 80 процентов сотрудников
ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости.
Компания Twitter с переходом под контроль Илона Маска сократила 80% сотрудников, и сейчас там работают порядка 1,3 тысячи человек, передает
телеканал CNBC со ссылкой на внутреннюю документацию.
Сокращенному штату непросто поддерживать работу социальной сети и добавлять ей новые функции, поэтому Маск, согласно сообщению, разрешил привлечь в помощь сотрудникам Twitter 130 специалистов из других своих компаний, включая Tesla
, SpaceX
, The Boring Co.
"Внутренние документы показывают, что Twitter избавился примерно от 80% своих сотрудников, с тех пор как компанию возглавил Илон Маск, и численность персонала сейчас составляет порядка 1,3 тысячи человек", - передает CNBC.
Еще 1,4 тысячи человек числятся в штате компании и получают зарплату, но при этом не работают.
В Twitter осталось менее 550 инженеров, до 20 сотрудников сокращена "команда доверия и безопасности", которая отвечает за защиту пользователей, формулируя в том числе рекомендации по поводу редакционной политики.
До прихода Маска в Twitter работало 7,5 тысяч человек.
Между тем Илон Маск анонсировал в пятницу новую функцию соцсети: в ближайшие месяцы она будет переводить на английский язык и рекомендовать к просмотру публикации представителей "других стран и культур".
"В других странах каждый день появляются эпические твиты (особенно в Японии
)", - написал он в Twitter.