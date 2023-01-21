https://ria.ru/20230121/twitter-1846411801.html

СМИ: Twitter после покупки Маском потерял 80 процентов сотрудников

СМИ: Twitter после покупки Маском потерял 80 процентов сотрудников - РИА Новости, 21.01.2023

СМИ: Twitter после покупки Маском потерял 80 процентов сотрудников

Компания Twitter с переходом под контроль Илона Маска сократила 80% сотрудников, и сейчас там работают порядка 1,3 тысячи человек, передает телеканал CNBC со... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T04:33

2023-01-21T04:33

2023-01-21T05:56

в мире

илон маск

япония

tesla motors

spacex

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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Компания Twitter с переходом под контроль Илона Маска сократила 80% сотрудников, и сейчас там работают порядка 1,3 тысячи человек, передает телеканал CNBC со ссылкой на внутреннюю документацию. Сокращенному штату непросто поддерживать работу социальной сети и добавлять ей новые функции, поэтому Маск, согласно сообщению, разрешил привлечь в помощь сотрудникам Twitter 130 специалистов из других своих компаний, включая Tesla, SpaceX, The Boring Co. "Внутренние документы показывают, что Twitter избавился примерно от 80% своих сотрудников, с тех пор как компанию возглавил Илон Маск, и численность персонала сейчас составляет порядка 1,3 тысячи человек", - передает CNBC. Еще 1,4 тысячи человек числятся в штате компании и получают зарплату, но при этом не работают. В Twitter осталось менее 550 инженеров, до 20 сотрудников сокращена "команда доверия и безопасности", которая отвечает за защиту пользователей, формулируя в том числе рекомендации по поводу редакционной политики. До прихода Маска в Twitter работало 7,5 тысяч человек. Между тем Илон Маск анонсировал в пятницу новую функцию соцсети: в ближайшие месяцы она будет переводить на английский язык и рекомендовать к просмотру публикации представителей "других стран и культур". "В других странах каждый день появляются эпические твиты (особенно в Японии)", - написал он в Twitter.

https://ria.ru/20230118/vef-1845851193.html

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в мире, илон маск, япония, tesla motors, spacex