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Турция отменила визит главы Минобороны Швеции - РИА Новости, 21.01.2023
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Турция отменила визит главы Минобороны Швеции
Турция отменила визит главы Минобороны Швеции - РИА Новости, 21.01.2023
Турция отменила визит главы Минобороны Швеции
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что визит его шведского коллеги, запланированный на 27 января, отменили. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T10:01
2023-01-21T11:05
в мире
турция
швеция
хулуси акар
минобороны турции
министерство обороны швеции
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АНКАРА, 21 янв — РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что визит его шведского коллеги, запланированный на 27 января, отменили.Предполагалось, что глава шведского Минобороны обсудит в Анкаре заявку Стокгольма на членство в НАТО, которую Турция до сих пор не ратифицировала."На том этапе, которого мы достигли, важности и смысла визита министра обороны Швеции Йонсона в Турцию 27 января больше нет. Поэтому мы отменили визит", — приводит слова Акара телеканал Haberturk.На прошлой неделе Анкара отменила визит спикера парламента Швеции Андреаса Норлена. Это произошло после того, как сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана провели в Стокгольме акцию, на которой выкрикивали оскорбления в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Главная прокуратура Анкары возбудила по этому поводу уголовное дело.Финляндия и Швеция решили присоединиться к НАТО 18 мая 2022 года на фоне событий на Украине. Эти заявки одобрили уже 28 стран альянса, но Венгрия и Турция их не ратифицировали. Анкара требует от Стокгольма и Хельсинки прекратить поддержку РКП и выдать активистов, которых в Турции считают причастными к терроризму. Турецкие власти не раз заявляли, что без выполнения этих обещаний прогресса в принятии северных стран в НАТО не будет.
https://ria.ru/20230117/nato-1845379166.html
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в мире, турция, швеция, хулуси акар, минобороны турции, министерство обороны швеции
В мире, Турция, Швеция, Хулуси Акар, Минобороны Турции, Министерство обороны Швеции
10:01 21.01.2023 (обновлено: 11:05 21.01.2023)
 
Турция отменила визит главы Минобороны Швеции

Глава Минобороны Турции Акар: визит главы Минобороны Швеции не имеет смысла, он отменен

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр обороны Швеции Пол Йонсон
Министр обороны Швеции Пол Йонсон - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр обороны Швеции Пол Йонсон. Архивное фото
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АНКАРА, 21 янв — РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что визит его шведского коллеги, запланированный на 27 января, отменили.
Предполагалось, что глава шведского Минобороны обсудит в Анкаре заявку Стокгольма на членство в НАТО, которую Турция до сих пор не ратифицировала.
Министр обороны Турции Хулуси Акар - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 10:35
В Турции не увидели выполнения Швецией и Финляндией обязательств по НАТО
"На том этапе, которого мы достигли, важности и смысла визита министра обороны Швеции Йонсона в Турцию 27 января больше нет. Поэтому мы отменили визит", — приводит слова Акара телеканал Haberturk.
На прошлой неделе Анкара отменила визит спикера парламента Швеции Андреаса Норлена. Это произошло после того, как сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана провели в Стокгольме акцию, на которой выкрикивали оскорбления в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Главная прокуратура Анкары возбудила по этому поводу уголовное дело.
Финляндия и Швеция решили присоединиться к НАТО 18 мая 2022 года на фоне событий на Украине. Эти заявки одобрили уже 28 стран альянса, но Венгрия и Турция их не ратифицировали.
Анкара требует от Стокгольма и Хельсинки прекратить поддержку РКП и выдать активистов, которых в Турции считают причастными к терроризму. Турецкие власти не раз заявляли, что без выполнения этих обещаний прогресса в принятии северных стран в НАТО не будет.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 18:43
Глава МИД Турции призвал Стокгольм "не пытаться обманывать" Анкару
 
В миреТурцияШвецияХулуси АкарМинобороны ТурцииМинистерство обороны Швеции
 
 
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