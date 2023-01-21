https://ria.ru/20230121/turtsiya-1846429036.html
Турция отменила визит главы Минобороны Швеции
Турция отменила визит главы Минобороны Швеции - РИА Новости, 21.01.2023
Турция отменила визит главы Минобороны Швеции
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что визит его шведского коллеги, запланированный на 27 января, отменили. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T10:01
2023-01-21T10:01
2023-01-21T11:05
в мире
турция
швеция
хулуси акар
минобороны турции
министерство обороны швеции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846431452_0:178:3071:1905_1920x0_80_0_0_f8fa63e95145c5044be0260010f4c7dc.jpg
АНКАРА, 21 янв — РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что визит его шведского коллеги, запланированный на 27 января, отменили.Предполагалось, что глава шведского Минобороны обсудит в Анкаре заявку Стокгольма на членство в НАТО, которую Турция до сих пор не ратифицировала."На том этапе, которого мы достигли, важности и смысла визита министра обороны Швеции Йонсона в Турцию 27 января больше нет. Поэтому мы отменили визит", — приводит слова Акара телеканал Haberturk.На прошлой неделе Анкара отменила визит спикера парламента Швеции Андреаса Норлена. Это произошло после того, как сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана провели в Стокгольме акцию, на которой выкрикивали оскорбления в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Главная прокуратура Анкары возбудила по этому поводу уголовное дело.Финляндия и Швеция решили присоединиться к НАТО 18 мая 2022 года на фоне событий на Украине. Эти заявки одобрили уже 28 стран альянса, но Венгрия и Турция их не ратифицировали. Анкара требует от Стокгольма и Хельсинки прекратить поддержку РКП и выдать активистов, которых в Турции считают причастными к терроризму. Турецкие власти не раз заявляли, что без выполнения этих обещаний прогресса в принятии северных стран в НАТО не будет.
https://ria.ru/20230117/nato-1845379166.html
https://ria.ru/20230117/chavushoglu-1845576462.html
турция
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846431452_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e2d9efcdb3331c6eb6d0f80e01fcefff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, швеция, хулуси акар, минобороны турции, министерство обороны швеции
В мире, Турция, Швеция, Хулуси Акар, Минобороны Турции, Министерство обороны Швеции
10:01 21.01.2023 (обновлено: 11:05 21.01.2023)
Турция отменила визит главы Минобороны Швеции
Глава Минобороны Турции Акар: визит главы Минобороны Швеции не имеет смысла, он отменен