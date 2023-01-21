https://ria.ru/20230121/turtsiya-1846429036.html

Турция отменила визит главы Минобороны Швеции

Турция отменила визит главы Минобороны Швеции - РИА Новости, 21.01.2023

Турция отменила визит главы Минобороны Швеции

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что визит его шведского коллеги, запланированный на 27 января, отменили. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T10:01

2023-01-21T10:01

2023-01-21T11:05

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АНКАРА, 21 янв — РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что визит его шведского коллеги, запланированный на 27 января, отменили.Предполагалось, что глава шведского Минобороны обсудит в Анкаре заявку Стокгольма на членство в НАТО, которую Турция до сих пор не ратифицировала."На том этапе, которого мы достигли, важности и смысла визита министра обороны Швеции Йонсона в Турцию 27 января больше нет. Поэтому мы отменили визит", — приводит слова Акара телеканал Haberturk.На прошлой неделе Анкара отменила визит спикера парламента Швеции Андреаса Норлена. Это произошло после того, как сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана провели в Стокгольме акцию, на которой выкрикивали оскорбления в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Главная прокуратура Анкары возбудила по этому поводу уголовное дело.Финляндия и Швеция решили присоединиться к НАТО 18 мая 2022 года на фоне событий на Украине. Эти заявки одобрили уже 28 стран альянса, но Венгрия и Турция их не ратифицировали. Анкара требует от Стокгольма и Хельсинки прекратить поддержку РКП и выдать активистов, которых в Турции считают причастными к терроризму. Турецкие власти не раз заявляли, что без выполнения этих обещаний прогресса в принятии северных стран в НАТО не будет.

https://ria.ru/20230117/nato-1845379166.html

https://ria.ru/20230117/chavushoglu-1845576462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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