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В Кузбассе на горнолыжном курорте "Шерегеш" погиб турист
В Кузбассе на горнолыжном курорте "Шерегеш" погиб турист - РИА Новости, 21.01.2023
В Кузбассе на горнолыжном курорте "Шерегеш" погиб турист
Турист, катаясь на лыжах на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе, получил травмы и погиб. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T15:13
2023-01-21T15:13
2023-01-21T23:29
туризм
кемеровская область
новости - туризм
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КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Турист, катаясь на лыжах на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе, получил травмы и погиб. Как пишут очевидцы в социальных сетях, трагедия произошла на горе Зеленая. Мужчина, катаясь на лыжах, "вылетел с трассы в курумник". От полученных травм скончался в автомобиле скорой помощи. "Сорокалетний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб", – уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф. Собеседник агентства добавил, что трагедия произошла в субботу в обед.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, новости - туризм
Туризм, Кемеровская область, Новости - Туризм
15:13 21.01.2023 (обновлено: 23:29 21.01.2023)
В Кузбассе на горнолыжном курорте "Шерегеш" погиб турист
В Кузбассе на горнолыжном курорте "Шерегеш" погиб сорокалетний мужчина
КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Турист, катаясь на лыжах на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе, получил травмы и погиб.
Как пишут очевидцы в социальных сетях, трагедия произошла на горе Зеленая. Мужчина, катаясь на лыжах, "вылетел с трассы в курумник". От полученных травм скончался в автомобиле скорой помощи.
"Сорокалетний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб", – уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Собеседник агентства добавил, что трагедия произошла в субботу в обед.