https://ria.ru/20230121/turist-1846462094.html

В Кузбассе на горнолыжном курорте "Шерегеш" погиб турист

В Кузбассе на горнолыжном курорте "Шерегеш" погиб турист - РИА Новости, 21.01.2023

В Кузбассе на горнолыжном курорте "Шерегеш" погиб турист

Турист, катаясь на лыжах на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе, получил травмы и погиб. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T15:13

2023-01-21T15:13

2023-01-21T23:29

туризм

кемеровская область

новости - туризм

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КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Турист, катаясь на лыжах на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе, получил травмы и погиб. Как пишут очевидцы в социальных сетях, трагедия произошла на горе Зеленая. Мужчина, катаясь на лыжах, "вылетел с трассы в курумник". От полученных травм скончался в автомобиле скорой помощи. "Сорокалетний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб", – уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф. Собеседник агентства добавил, что трагедия произошла в субботу в обед.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

кемеровская область, новости - туризм