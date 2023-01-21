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В ЦАР отметили работу российских инструкторов по обучению военных страны - РИА Новости, 21.01.2023
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В ЦАР отметили работу российских инструкторов по обучению военных страны
В ЦАР отметили работу российских инструкторов по обучению военных страны - РИА Новости, 21.01.2023
В ЦАР отметили работу российских инструкторов по обучению военных страны
Премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа в интервью РИА Новости отметил прекрасную работу российских инструкторов по обучению военных РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T12:14
2023-01-21T12:14
в мире
феликс молуа
александр бикантов
цар
оон
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа в интервью РИА Новости отметил прекрасную работу российских инструкторов по обучению военных ЦАР. "Российские инструкторы проделали потрясающую работу, обучая вооруженные силы ЦАР таким образом, что теперь они способны защищать территорию и охранять население", - заявил собеседник агентства. Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов заявлял РИА Новости, что общее число российских инструкторов в ЦАР, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета, составляет 1135. Ранее ЦАР уведомила ООН о том, что планирует расширить число российских инструкторов, которые будут привлечены для работы в стране, на 3 тысячи человек, таким образом их число может составить 4135.
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в мире, феликс молуа, александр бикантов, цар, оон
В мире, Феликс Молуа, Александр Бикантов, ЦАР, ООН
12:14 21.01.2023
 
В ЦАР отметили работу российских инструкторов по обучению военных страны

Премьер ЦАР отметил прекрасную работу российских инструкторов по обучению военных страны

© РИА НовостиМитинг в поддержку раненого главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого в Банги
Митинг в поддержку раненого главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого в Банги
© РИА Новости
Митинг в поддержку раненого главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого в Банги. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа в интервью РИА Новости отметил прекрасную работу российских инструкторов по обучению военных ЦАР.
"Российские инструкторы проделали потрясающую работу, обучая вооруженные силы ЦАР таким образом, что теперь они способны защищать территорию и охранять население", - заявил собеседник агентства.
Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов заявлял РИА Новости, что общее число российских инструкторов в ЦАР, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета, составляет 1135. Ранее ЦАР уведомила ООН о том, что планирует расширить число российских инструкторов, которые будут привлечены для работы в стране, на 3 тысячи человек, таким образом их число может составить 4135.
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