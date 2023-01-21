https://ria.ru/20230121/tsar-1846443808.html

В ЦАР отметили работу российских инструкторов по обучению военных страны

В ЦАР отметили работу российских инструкторов по обучению военных страны - РИА Новости, 21.01.2023

В ЦАР отметили работу российских инструкторов по обучению военных страны

Премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа в интервью РИА Новости отметил прекрасную работу российских инструкторов по обучению военных РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T12:14

2023-01-21T12:14

2023-01-21T12:14

в мире

феликс молуа

александр бикантов

цар

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839435170_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f29b608c71fb8343099c8a52a44171a5.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа в интервью РИА Новости отметил прекрасную работу российских инструкторов по обучению военных ЦАР. "Российские инструкторы проделали потрясающую работу, обучая вооруженные силы ЦАР таким образом, что теперь они способны защищать территорию и охранять население", - заявил собеседник агентства. Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов заявлял РИА Новости, что общее число российских инструкторов в ЦАР, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета, составляет 1135. Ранее ЦАР уведомила ООН о том, что планирует расширить число российских инструкторов, которые будут привлечены для работы в стране, на 3 тысячи человек, таким образом их число может составить 4135.

https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html

цар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, феликс молуа, александр бикантов, цар, оон