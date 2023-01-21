https://ria.ru/20230121/tsar-1846435064.html

Премьер ЦАР заявил о планах сотрудничества с Россией в энергетике

Премьер ЦАР заявил о планах сотрудничества с Россией в энергетике - РИА Новости, 21.01.2023

Премьер ЦАР заявил о планах сотрудничества с Россией в энергетике

Центральноафриканская республика (ЦАР) намерена сотрудничать с Россией в области инфраструктуры, энергетики и механизации сельского хозяйства, заявил в интервью РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T11:14

2023-01-21T11:14

2023-01-21T11:14

россия

цар

феликс молуа

михаил богданов

москва

в мире

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Центральноафриканская республика (ЦАР) намерена сотрудничать с Россией в области инфраструктуры, энергетики и механизации сельского хозяйства, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр ЦАР Феликс Молуа. "Сегодня мы хотим развивать другие аспекты и проекты, особенно в области инфраструктуры, сельского хозяйства и энергетики", - сказал он в рамках визита в Россию. Премьер рассказал, что в сфере сельского хозяйства уже есть конкретные проекты. В частности, власти Центральноафриканской республики намерены провести механизацию данной области при поддержке России. Молуа отметил, что его страна нуждается в обмене опытом с РФ для развития пилотных проектов в агропромышленной сфере. Ранее руководство министерства обороны России провело в Москве рабочую встречу с премьер-министром ЦАР. С Молуа также встретился замглавы МИД РФ Михаил Богданов, стороны обсудили углубление торгово-экономического и политического сотрудничества.

https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html

россия

цар

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, цар, феликс молуа, михаил богданов, москва, в мире