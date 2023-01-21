https://ria.ru/20230121/tsar-1846435064.html
Премьер ЦАР заявил о планах сотрудничества с Россией в энергетике
Премьер ЦАР заявил о планах сотрудничества с Россией в энергетике - РИА Новости, 21.01.2023
Премьер ЦАР заявил о планах сотрудничества с Россией в энергетике
Центральноафриканская республика (ЦАР) намерена сотрудничать с Россией в области инфраструктуры, энергетики и механизации сельского хозяйства, заявил в интервью РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T11:14
2023-01-21T11:14
2023-01-21T11:14
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феликс молуа
михаил богданов
москва
в мире
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Центральноафриканская республика (ЦАР) намерена сотрудничать с Россией в области инфраструктуры, энергетики и механизации сельского хозяйства, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр ЦАР Феликс Молуа. "Сегодня мы хотим развивать другие аспекты и проекты, особенно в области инфраструктуры, сельского хозяйства и энергетики", - сказал он в рамках визита в Россию. Премьер рассказал, что в сфере сельского хозяйства уже есть конкретные проекты. В частности, власти Центральноафриканской республики намерены провести механизацию данной области при поддержке России. Молуа отметил, что его страна нуждается в обмене опытом с РФ для развития пилотных проектов в агропромышленной сфере. Ранее руководство министерства обороны России провело в Москве рабочую встречу с премьер-министром ЦАР. С Молуа также встретился замглавы МИД РФ Михаил Богданов, стороны обсудили углубление торгово-экономического и политического сотрудничества.
https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цар, феликс молуа, михаил богданов, москва, в мире
Россия, ЦАР, Феликс Молуа, Михаил Богданов, Москва, В мире
Премьер ЦАР заявил о планах сотрудничества с Россией в энергетике
Премьер ЦАР заявил о планах сотрудничества с Россией в энергетике и сельском хозяйстве
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Центральноафриканская республика (ЦАР) намерена сотрудничать с Россией в области инфраструктуры, энергетики и механизации сельского хозяйства, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр ЦАР Феликс Молуа.
"Сегодня мы хотим развивать другие аспекты и проекты, особенно в области инфраструктуры, сельского хозяйства и энергетики", - сказал он в рамках визита в Россию.
Премьер рассказал, что в сфере сельского хозяйства уже есть конкретные проекты. В частности, власти Центральноафриканской республики намерены провести механизацию данной области при поддержке России.
Молуа отметил, что его страна нуждается в обмене опытом с РФ для развития пилотных проектов в агропромышленной сфере.
Ранее руководство министерства обороны России провело в Москве
рабочую встречу с премьер-министром ЦАР. С Молуа также встретился замглавы МИД РФ Михаил Богданов
, стороны обсудили углубление торгово-экономического и политического сотрудничества.