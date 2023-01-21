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В Омской области рассказали о трудоустройстве на оборонных предприятиях - РИА Новости, 21.01.2023
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Омская область
https://ria.ru/20230121/trudoustroystvo-1846490984.html
В Омской области рассказали о трудоустройстве на оборонных предприятиях
В Омской области рассказали о трудоустройстве на оборонных предприятиях - РИА Новости, 21.01.2023
В Омской области рассказали о трудоустройстве на оборонных предприятиях
Губернатор Омской области Александр Бурков побывал на одном из ведущих оборонных предприятий страны - Центральном конструкторском бюро автоматики, а также... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T18:02
2023-01-21T18:02
омская область
александр бурков
омская область
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ОМСК, 21 янв - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков побывал на одном из ведущих оборонных предприятий страны - Центральном конструкторском бюро автоматики, а также рассказал о трудоустройстве на предприятии. ЦКБА разрабатывает и изготавливает сложные радиоэлектронные управляющие системы и устройства автоматизированной контрольно-проверочной аппаратуры. Такие используются каждом истребителе-перехватчике и других боевых самолетах, а также для головок самонаводящихся ракет. Губернатор отметил, что на предприятии очень ответственно относятся к подготовке и трудоустройству новых специалистов. По словам Буркова, потребность в кадрах для оборонных предприятий резко возросла в 2022 году. На омские предприятия трудоустроили уже более 4 тысяч человек. И сейчас трудоустройства ждут ещё тысячи людей. В основном это рабочие специальности: фрезеровщики, монтажники, сварщики и многие другие. Руководителем ЦКБА принято решение создать свой учебный центр, в котором подготовка специалистов занимает всего шесть месяцев. Все эти шесть месяцев люди находятся на производстве, проходят практику и получают зарплату. "Считаю, подобный опыт надо внедрять повсеместно, особенно в условиях усиливающегося противостояния на международной арене и возрастающей потребности в вооружении нашей армии. Мы видим, что времени у предприятий нет: сегодня нужно оперативно выпускать продукцию для фронта. Делать это должны подготовленные кадры", - отметил Бурков в своем официальном телеграм-канале. Он добавил, что на предприятиях уже идет конкуренция за новые кадры, что выгодно для сотрудников и позволяет побороться за высокую зарплату.
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александр бурков, омская область
Омская область , Александр Бурков, Омская область
18:02 21.01.2023
 
В Омской области рассказали о трудоустройстве на оборонных предприятиях

Губернатор Омской области рассказал о трудоустройстве на оборонных предприятиях

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Александр Бурков
Губернатор Александр Бурков
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Александр Бурков . Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 21 янв - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков побывал на одном из ведущих оборонных предприятий страны - Центральном конструкторском бюро автоматики, а также рассказал о трудоустройстве на предприятии.
ЦКБА разрабатывает и изготавливает сложные радиоэлектронные управляющие системы и устройства автоматизированной контрольно-проверочной аппаратуры. Такие используются каждом истребителе-перехватчике и других боевых самолетах, а также для головок самонаводящихся ракет. Губернатор отметил, что на предприятии очень ответственно относятся к подготовке и трудоустройству новых специалистов.
"В ЦКБА заинтересованы в подготовке кадров, и с таким индивидуальным подходом, как здесь, в итоге имеют таких специалистов, которые решают самые сложнейшие задачи для обороноспособности страны. По итогам 2022 года, ЦКБА нарастило объем производства продукции на 21,5%. Численность работников предприятия увеличилась на 7,7%", - сообщили в пресс-службе областного правительства.
По словам Буркова, потребность в кадрах для оборонных предприятий резко возросла в 2022 году. На омские предприятия трудоустроили уже более 4 тысяч человек. И сейчас трудоустройства ждут ещё тысячи людей. В основном это рабочие специальности: фрезеровщики, монтажники, сварщики и многие другие. Руководителем ЦКБА принято решение создать свой учебный центр, в котором подготовка специалистов занимает всего шесть месяцев. Все эти шесть месяцев люди находятся на производстве, проходят практику и получают зарплату.
"Считаю, подобный опыт надо внедрять повсеместно, особенно в условиях усиливающегося противостояния на международной арене и возрастающей потребности в вооружении нашей армии. Мы видим, что времени у предприятий нет: сегодня нужно оперативно выпускать продукцию для фронта. Делать это должны подготовленные кадры", - отметил Бурков в своем официальном телеграм-канале.
Он добавил, что на предприятиях уже идет конкуренция за новые кадры, что выгодно для сотрудников и позволяет побороться за высокую зарплату.
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