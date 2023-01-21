https://ria.ru/20230121/trudoustroystvo-1846490984.html

В Омской области рассказали о трудоустройстве на оборонных предприятиях

В Омской области рассказали о трудоустройстве на оборонных предприятиях - РИА Новости, 21.01.2023

В Омской области рассказали о трудоустройстве на оборонных предприятиях

Губернатор Омской области Александр Бурков побывал на одном из ведущих оборонных предприятий страны - Центральном конструкторском бюро автоматики, а также... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T18:02

2023-01-21T18:02

2023-01-21T18:02

омская область

александр бурков

омская область

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ОМСК, 21 янв - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков побывал на одном из ведущих оборонных предприятий страны - Центральном конструкторском бюро автоматики, а также рассказал о трудоустройстве на предприятии. ЦКБА разрабатывает и изготавливает сложные радиоэлектронные управляющие системы и устройства автоматизированной контрольно-проверочной аппаратуры. Такие используются каждом истребителе-перехватчике и других боевых самолетах, а также для головок самонаводящихся ракет. Губернатор отметил, что на предприятии очень ответственно относятся к подготовке и трудоустройству новых специалистов. По словам Буркова, потребность в кадрах для оборонных предприятий резко возросла в 2022 году. На омские предприятия трудоустроили уже более 4 тысяч человек. И сейчас трудоустройства ждут ещё тысячи людей. В основном это рабочие специальности: фрезеровщики, монтажники, сварщики и многие другие. Руководителем ЦКБА принято решение создать свой учебный центр, в котором подготовка специалистов занимает всего шесть месяцев. Все эти шесть месяцев люди находятся на производстве, проходят практику и получают зарплату. "Считаю, подобный опыт надо внедрять повсеместно, особенно в условиях усиливающегося противостояния на международной арене и возрастающей потребности в вооружении нашей армии. Мы видим, что времени у предприятий нет: сегодня нужно оперативно выпускать продукцию для фронта. Делать это должны подготовленные кадры", - отметил Бурков в своем официальном телеграм-канале. Он добавил, что на предприятиях уже идет конкуренция за новые кадры, что выгодно для сотрудников и позволяет побороться за высокую зарплату.

https://ria.ru/20230120/medtsentr-1846200931.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

александр бурков, омская область