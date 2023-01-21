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В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.01.2023
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T19:33
2023-01-21T19:33
2023-01-21T19:33
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Онлайн-карта минцифры отмечена красным в указанном регионе. "Воздушная тревога объявлена в 18.17 (мск)", - свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. В свою очередь главк ГСЧС Украины также подтвердил информацию о тревоге. В сообщении в телеграм-канале указано, что "воздушная тревога объявлена для "Запорожской области". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, запорожская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в подконтрольной Киеву части Запорожской области