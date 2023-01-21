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Роскомнадзор ограничил передачу платежной информации через Telegram - РИА Новости, 21.01.2023
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Роскомнадзор ограничил передачу платежной информации через Telegram
Роскомнадзор ограничил передачу платежной информации через Telegram - РИА Новости, 21.01.2023
Роскомнадзор ограничил передачу платежной информации через Telegram
Telegram находится в списке иностранных мессенджеров, с 1 марта передача платежной информации и персональных данных через него для ряда организаций ограничена,... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T11:24
2023-01-21T13:04
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
россия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Telegram находится в списке иностранных мессенджеров, с 1 марта передача платежной информации и персональных данных через него для ряда организаций ограничена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора."В качестве основных критериев, позволяющих отнести программу для ЭВМ к иностранным мессенджерам… ряду организаций в России запрещено будет использовать такие мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг", - рассказали в ведомстве.Как следует из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельности в интернете на территории РФ, мессенджер Telegram включен в него 22 ноября 2021 года. В перечне в качестве иностранного ресурса в том числе находятся социальные сети Twitter, TikTok, Likee, Discord, сервис видеоконференций Zoom, мессенджер Viber, аудиостриминговый сервис Spotify, стриминговый сервис Twitch и видеохостинг YouTube.В четверг банк ВТБ сообщил, что запускает работу онлайн-банка в мессенджере Telegram, на начальном этапе будут доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через СБП и оплата мобильной связи. В Альфа-банке рассказали, что работают с Telegram с 2020 года, и в конце 2022 года уже анонсировали проект банкинга в нем, а Промсвязьбанк (ПСБ) уже в 2021 году запустил в Telegram бизнес-ассистента для предпринимателей.В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает с 1 марта 2023 года использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров. Так, через них нельзя будет пересылать платежные документы, персональные данные россиян, сведения о переводах и вкладах в банках. Запрещено будет и подключать к иностранным мессенджерам системы, обеспечивающие перевод денег.
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, россия
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram, Россия
11:24 21.01.2023 (обновлено: 13:04 21.01.2023)
 
Роскомнадзор ограничил передачу платежной информации через Telegram

Роскомнадзор: передачу платежной информации через Telegram ограничат с 1 марта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Telegram находится в списке иностранных мессенджеров, с 1 марта передача платежной информации и персональных данных через него для ряда организаций ограничена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
"В качестве основных критериев, позволяющих отнести программу для ЭВМ к иностранным мессенджерам… ряду организаций в России запрещено будет использовать такие мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг", - рассказали в ведомстве.
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Как следует из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельности в интернете на территории РФ, мессенджер Telegram включен в него 22 ноября 2021 года. В перечне в качестве иностранного ресурса в том числе находятся социальные сети Twitter, TikTok, Likee, Discord, сервис видеоконференций Zoom, мессенджер Viber, аудиостриминговый сервис Spotify, стриминговый сервис Twitch и видеохостинг YouTube.
В четверг банк ВТБ сообщил, что запускает работу онлайн-банка в мессенджере Telegram, на начальном этапе будут доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через СБП и оплата мобильной связи. В Альфа-банке рассказали, что работают с Telegram с 2020 года, и в конце 2022 года уже анонсировали проект банкинга в нем, а Промсвязьбанк (ПСБ) уже в 2021 году запустил в Telegram бизнес-ассистента для предпринимателей.
В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает с 1 марта 2023 года использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров. Так, через них нельзя будет пересылать платежные документы, персональные данные россиян, сведения о переводах и вкладах в банках. Запрещено будет и подключать к иностранным мессенджерам системы, обеспечивающие перевод денег.
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ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TelegramРоссия
 
 
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