https://ria.ru/20230121/telegram-1846435948.html

Роскомнадзор ограничил передачу платежной информации через Telegram

Роскомнадзор ограничил передачу платежной информации через Telegram - РИА Новости, 21.01.2023

Роскомнадзор ограничил передачу платежной информации через Telegram

Telegram находится в списке иностранных мессенджеров, с 1 марта передача платежной информации и персональных данных через него для ряда организаций ограничена,... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T11:24

2023-01-21T11:24

2023-01-21T13:04

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

telegram

россия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Telegram находится в списке иностранных мессенджеров, с 1 марта передача платежной информации и персональных данных через него для ряда организаций ограничена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора."В качестве основных критериев, позволяющих отнести программу для ЭВМ к иностранным мессенджерам… ряду организаций в России запрещено будет использовать такие мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг", - рассказали в ведомстве.Как следует из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельности в интернете на территории РФ, мессенджер Telegram включен в него 22 ноября 2021 года. В перечне в качестве иностранного ресурса в том числе находятся социальные сети Twitter, TikTok, Likee, Discord, сервис видеоконференций Zoom, мессенджер Viber, аудиостриминговый сервис Spotify, стриминговый сервис Twitch и видеохостинг YouTube.В четверг банк ВТБ сообщил, что запускает работу онлайн-банка в мессенджере Telegram, на начальном этапе будут доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через СБП и оплата мобильной связи. В Альфа-банке рассказали, что работают с Telegram с 2020 года, и в конце 2022 года уже анонсировали проект банкинга в нем, а Промсвязьбанк (ПСБ) уже в 2021 году запустил в Telegram бизнес-ассистента для предпринимателей.В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает с 1 марта 2023 года использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров. Так, через них нельзя будет пересылать платежные документы, персональные данные россиян, сведения о переводах и вкладах в банках. Запрещено будет и подключать к иностранным мессенджерам системы, обеспечивающие перевод денег.

https://ria.ru/20221228/telegram-1841988960.html

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россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, россия