https://ria.ru/20230121/tanki-1846457384.html

Чехия отказалась передавать Украине немецкие танки Leopard 2

Чехия отказалась передавать Украине немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 21.01.2023

Чехия отказалась передавать Украине немецкие танки Leopard 2

Министерство обороны Чехии опровергло сообщения о том, что оно намерено передать Киеву танки Leopard 2, которые получит от Германии, следует из заявления на... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T14:22

2023-01-21T14:22

2023-01-21T16:23

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Министерство обороны Чехии опровергло сообщения о том, что оно намерено передать Киеву танки Leopard 2, которые получит от Германии, следует из заявления на официальном сайте военного ведомства.Кроме того, добавили в Минобороны, никто не просил и не предлагал Чехии предоставить танки, которые, согласно ранее заключенному договору, она получит от Германии в качестве компенсации за поставки на Украину советской техники.О том, что Прага и Братислава поддерживают идею передачи Киеву немецких танков, написала, в частности, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. В статье отмечалось, что Чехия и Словакия уже отправили на Украину десятки собственных танков советского производства. Германия в рамках так называемого кругового обмена согласилась заменить их на Leopard 2A4. Первые машины поступили на замену в декабре.Киевский режим уже несколько месяцев требует выделить ему бронетехнику для наступательных действий. Власти Великобритании пообещали Киеву свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams. Камнем преткновения остаются Leopard — на последней встрече контактной группы НАТО по поддержке Украины союзникам не удалось прийти к единому мнению об их поставках. При этом новый министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что Берлин и далее будет рассматривать этот вопрос.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230121/ukraina-1846423042.html

https://ria.ru/20230121/evropa-1846443079.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, чехия, германия, нато, m1 abrams, россия