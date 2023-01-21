14:22 21.01.2023 (обновлено: 16:23 21.01.2023)
Чехия отказалась передавать Украине немецкие танки Leopard 2
Минобороны Чехии опровергло информацию о готовности отдать Киеву немецкие танки Leopard 2
© Фото : Swedish Armed ForcesТанк Leopard 2
© Фото : Swedish Armed Forces
Танк Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Министерство обороны Чехии опровергло сообщения о том, что оно намерено передать Киеву танки Leopard 2, которые получит от Германии, следует из заявления на официальном сайте военного ведомства.
"Зарубежные СМИ сообщили, что Чехия и Словакия якобы готовы отказаться от танков Leopard 2 в пользу Украины. Эта информация не соответствует действительности", — говорится в релизе.
Кроме того, добавили в Минобороны, никто не просил и не предлагал Чехии предоставить танки, которые, согласно ранее заключенному договору, она получит от Германии в качестве компенсации за поставки на Украину советской техники.
О том, что Прага и Братислава поддерживают идею передачи Киеву немецких танков, написала, в частности, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. В статье отмечалось, что Чехия и Словакия уже отправили на Украину десятки собственных танков советского производства. Германия в рамках так называемого кругового обмена согласилась заменить их на Leopard 2A4. Первые машины поступили на замену в декабре.
Киевский режим уже несколько месяцев требует выделить ему бронетехнику для наступательных действий. Власти Великобритании пообещали Киеву свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams. Камнем преткновения остаются Leopard — на последней встрече контактной группы НАТО по поддержке Украины союзникам не удалось прийти к единому мнению об их поставках. При этом новый министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что Берлин и далее будет рассматривать этот вопрос.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.