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Чехия отказалась передавать Украине немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 21.01.2023
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Чехия отказалась передавать Украине немецкие танки Leopard 2
Чехия отказалась передавать Украине немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 21.01.2023
Чехия отказалась передавать Украине немецкие танки Leopard 2
Министерство обороны Чехии опровергло сообщения о том, что оно намерено передать Киеву танки Leopard 2, которые получит от Германии, следует из заявления на... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T14:22
2023-01-21T16:23
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Министерство обороны Чехии опровергло сообщения о том, что оно намерено передать Киеву танки Leopard 2, которые получит от Германии, следует из заявления на официальном сайте военного ведомства.Кроме того, добавили в Минобороны, никто не просил и не предлагал Чехии предоставить танки, которые, согласно ранее заключенному договору, она получит от Германии в качестве компенсации за поставки на Украину советской техники.О том, что Прага и Братислава поддерживают идею передачи Киеву немецких танков, написала, в частности, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. В статье отмечалось, что Чехия и Словакия уже отправили на Украину десятки собственных танков советского производства. Германия в рамках так называемого кругового обмена согласилась заменить их на Leopard 2A4. Первые машины поступили на замену в декабре.Киевский режим уже несколько месяцев требует выделить ему бронетехнику для наступательных действий. Власти Великобритании пообещали Киеву свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams. Камнем преткновения остаются Leopard — на последней встрече контактной группы НАТО по поддержке Украины союзникам не удалось прийти к единому мнению об их поставках. При этом новый министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что Берлин и далее будет рассматривать этот вопрос.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230121/ukraina-1846423042.html
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в мире, украина, чехия, германия, нато, m1 abrams, россия
В мире, Украина, Чехия, Германия, НАТО, M1 Abrams, Россия
14:22 21.01.2023 (обновлено: 16:23 21.01.2023)
 
Чехия отказалась передавать Украине немецкие танки Leopard 2

Минобороны Чехии опровергло информацию о готовности отдать Киеву немецкие танки Leopard 2

© Фото : Swedish Armed ForcesТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© Фото : Swedish Armed Forces
Танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Министерство обороны Чехии опровергло сообщения о том, что оно намерено передать Киеву танки Leopard 2, которые получит от Германии, следует из заявления на официальном сайте военного ведомства.

"Зарубежные СМИ сообщили, что Чехия и Словакия якобы готовы отказаться от танков Leopard 2 в пользу Украины. Эта информация не соответствует действительности", — говорится в релизе.

Кроме того, добавили в Минобороны, никто не просил и не предлагал Чехии предоставить танки, которые, согласно ранее заключенному договору, она получит от Германии в качестве компенсации за поставки на Украину советской техники.
О том, что Прага и Братислава поддерживают идею передачи Киеву немецких танков, написала, в частности, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. В статье отмечалось, что Чехия и Словакия уже отправили на Украину десятки собственных танков советского производства. Германия в рамках так называемого кругового обмена согласилась заменить их на Leopard 2A4. Первые машины поступили на замену в декабре.
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Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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