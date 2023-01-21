https://ria.ru/20230121/tanki-1846419489.html

Эксперт объяснил, почему Берлин отказался поставлять танки Киеву

Эксперт объяснил, почему Берлин отказался поставлять танки Киеву - РИА Новости, 21.01.2023

Эксперт объяснил, почему Берлин отказался поставлять танки Киеву

Германия с нежеланием реагирует на требования западных стран поставить Украине танки Leopard 2 из-за понимания, что главный получатель выгоды - США, считает... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T08:36

2023-01-21T08:36

2023-01-21T08:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

леонид ивашов

нато

leopard 2

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Германия с нежеланием реагирует на требования западных стран поставить Украине танки Leopard 2 из-за понимания, что главный получатель выгоды - США, считает президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что по результатам встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн в Германии не удалось прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Leopard Киеву, однако Берлин и далее будет рассматривать такую возможность. "Понятно, почему Германия держит такую скромную линию. На это есть политические и внутриэкономические причины. Сегодня на фоне конфликта развертывается системный мировой экономический кризис, и немцы более других ощущают, что главный выгодополучатель здесь - это США, их компании, их ВПК. Потому что они (США) проводят деиндустриализацию Европы, начиная с Германии, и делают по сути дела полуколонию из экономики Европы", - сказал Ивашов РИА Новости. По его мнению, встреча контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн не провалилась, потому что могут быть достигнуты договоренности по поставкам других вооружений Украине. "Можно полагать, что, например, вместо танков Leopard 2 будут поставлены менее эффективные британские…, американские машины, пусть и устаревшие и, возможно другие, более качественные типы вооружения", - считает он. Однако, добавил Ивашов, итоги встречи могут свидетельствовать, что многие страны НАТО устали от участия в военном конфликте на Украине. "Они не хотят конфликта. Не хотят людьми жертвовать, они обеспокоены положением своей страны и народа", - резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20230121/postavki-1846334314.html

https://ria.ru/20230119/tanki-1845796076.html

https://ria.ru/20230112/ssha-1844277806.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, леонид ивашов, нато, leopard 2