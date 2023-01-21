https://ria.ru/20230121/tank-1846432715.html

В России назвали неожиданную причину отказа ФРГ от поставок Leopard Киеву

В России назвали неожиданную причину отказа ФРГ от поставок Leopard Киеву - РИА Новости, 21.01.2023

В России назвали неожиданную причину отказа ФРГ от поставок Leopard Киеву

Германия не хочет поставлять Украине танки Leopard 2 из-за чувства исторической вины перед Россией, заявил бывший заместитель министра иностранных дел Сергей... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T10:46

2023-01-21T10:46

2023-01-21T16:43

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специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Германия не хочет поставлять Украине танки Leopard 2 из-за чувства исторической вины перед Россией, заявил бывший заместитель министра иностранных дел Сергей Орджоникидзе в интервью газете "Известия"."Видимо, у немцев все-таки осталось чувство исторической вины перед нашим народом — когда немецкие танки убивали русских людей", — сказал он. По словам Орджоникидзе, немцы, видимо, не до конца лишились совести. Важное значение имеет и то, что бундестаг высказался против этих поставок, добавил дипломат."Правительство, конечно, может не учитывать мнение парламента, но это пойдет наперекор мнению избранных народом депутатов. Население выступает против того, чтобы немецкие танки, как во время Великой Отечественной, убивали граждан России", — отметил экс-заместитель главы МИД.При этом он не исключил, что Польша, в арсенале которой имеются танки Leopard, может передать их Украине без консультаций с Германией. "Правда, не думаю, что поляки нарушат натовскую дисциплину, если только на это не будет согласия американцев", — резюмировал Орджоникидзе. Немецкие власти пока воздерживаются от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца значительно усилилось, несколько глав государств ЕС публично призвали его дать согласие по этому вопросу.Как сообщила во вторник газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст ВСУ танки Abrams. Позднее в Берлине опровергли эту информацию.На фоне российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230121/sholts-1846426278.html

https://ria.ru/20230121/zelenskiy-1846420967.html

https://ria.ru/20230121/postavki-1846334314.html

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