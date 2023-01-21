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Сунака оштрафовали за езду без ремня безопасности - РИА Новости, 21.01.2023
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Сунака оштрафовали за езду без ремня безопасности
Сунака оштрафовали за езду без ремня безопасности - РИА Новости, 21.01.2023
Сунака оштрафовали за езду без ремня безопасности
Полиция британского Ланкашира вручила премьеру Риши Сунаку уведомление о штрафе за езду без ремня безопасности, глава правительства признал вину и согласился... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T00:47
2023-01-21T05:12
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Полиция британского Ланкашира вручила премьеру Риши Сунаку уведомление о штрафе за езду без ремня безопасности, глава правительства признал вину и согласился заплатить штраф.По информации Sky News, речь в сообщении идет о Сунаке. Отмечается, что он записывал видео для Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), в котором продвигал свою программу повышения государственного финансирования.Сразу после инцидента Сунак признал вину за нарушение. Позже канцелярия премьера выпустила официальное заявление, пообещав, что он оплатит штраф. Ранее Сунак, еще будучи министром финансов Великобритании, получал штрафы от полиции за нарушение правил самоизоляции в период пандемии коронавируса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, риши сунак, россия, лондон, великобритания
В мире, Риши Сунак, Россия, Лондон, Великобритания
00:47 21.01.2023 (обновлено: 05:12 21.01.2023)
 
Сунака оштрафовали за езду без ремня безопасности

Британская полиция вручила Сунаку уведомление о штрафе за езду без ремня безопасности

© AP Photo / David CliffРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© AP Photo / David Cliff
Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Полиция британского Ланкашира вручила премьеру Риши Сунаку уведомление о штрафе за езду без ремня безопасности, глава правительства признал вину и согласился заплатить штраф.
"После распространения видео в социальных сетях, демонстрирующего лицо, не пристегнутое ремнем безопасности во время езды на пассажирском месте в автомобиле в Ланкашире, сегодня (пятница, 20 января) мы предложили 42-летнему мужчине из Лондона заплатить штраф", - написала полиция Ланкашира в Twitter.
По информации Sky News, речь в сообщении идет о Сунаке. Отмечается, что он записывал видео для Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), в котором продвигал свою программу повышения государственного финансирования.
Сразу после инцидента Сунак признал вину за нарушение. Позже канцелярия премьера выпустила официальное заявление, пообещав, что он оплатит штраф.
Ранее Сунак, еще будучи министром финансов Великобритании, получал штрафы от полиции за нарушение правил самоизоляции в период пандемии коронавируса.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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