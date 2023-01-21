https://ria.ru/20230121/sunak-1846405348.html

Сунака оштрафовали за езду без ремня безопасности

Сунака оштрафовали за езду без ремня безопасности - РИА Новости, 21.01.2023

Сунака оштрафовали за езду без ремня безопасности

Полиция британского Ланкашира вручила премьеру Риши Сунаку уведомление о штрафе за езду без ремня безопасности, глава правительства признал вину и согласился... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T00:47

2023-01-21T00:47

2023-01-21T05:12

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Полиция британского Ланкашира вручила премьеру Риши Сунаку уведомление о штрафе за езду без ремня безопасности, глава правительства признал вину и согласился заплатить штраф.По информации Sky News, речь в сообщении идет о Сунаке. Отмечается, что он записывал видео для Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), в котором продвигал свою программу повышения государственного финансирования.Сразу после инцидента Сунак признал вину за нарушение. Позже канцелярия премьера выпустила официальное заявление, пообещав, что он оплатит штраф. Ранее Сунак, еще будучи министром финансов Великобритании, получал штрафы от полиции за нарушение правил самоизоляции в период пандемии коронавируса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230118/sunak-1845839586.html

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в мире, риши сунак, россия, лондон, великобритания